Federale autoriteiten gearresteerd Awraham Eisenberg in december in Puerto Rico, waar hij de 27-jarige handelaar beschuldigde van het manipuleren van prijzen op een cryptobeurs genaamd Mango Markets en het leegpompen

meer dan $ 100 miljoen van het platform.

Mango Markets stortte bijna in nadat dhr. Eisenberg het geld op een enkele dag in oktober had opgenomen, aldus de autoriteiten. Meneer Eisenberg had zijn acties verdedigd door te zeggen dat hij alleen deed wat de softwarecode van Mango mogelijk maakte.