Een groot deel van de US Osprey die in Japan neerstortte, werd gevonden met de lichamen van nog vijf bemanningsleden erin

Tokio Duikers van het Amerikaanse leger en de Japanse Marine Self-Defense Forces hebben een aanzienlijk deel van de romp van een Osprey-vliegtuig gelokaliseerd dat vorige week in het zuidwesten van Japan is neergestort, bevestigde de Amerikaanse luchtmacht maandag. Het onder water gelegen wrak, waartoe ook de cockpit van het vliegtuig met kantelrotor behoort, bevat de lichamen van vijf van de acht bemanningsleden die aan boord waren, aldus het Special Operations Command van de Amerikaanse luchtmacht in een verklaring.

In de verklaring staat dat de “gecombineerde teams van Japan en de Verenigde Staten” die de wateren rond het kleine eiland Yakushima hebben doorzocht “een doorbraak hadden toen hun oppervlakteschepen en duikteams in staat waren de overblijfselen te lokaliseren, samen met de hoofdromp van het vliegtuigwrak. De duikteams konden vijf extra bemanningsleden bevestigen van het oorspronkelijke team van acht die betrokken waren bij de crash.“

Het zei dat twee van de vijf bemanningsleden die maandag in de romp werden gevonden, waren geborgen en dat er „een voortdurende gezamenlijke inspanning was om de resterende bemanningsleden uit het wrak te bergen.“ De luchtmacht weigerde de vijf mensen te identificeren die maandag in het wrak werden aangetroffen.

Het fregat JS Noshiro (FFM-3) van de Japanse Maritieme Zelfverdedigingsmacht voert een zoek- en reddingsoperatie uit op de plaats waar een Amerikaans militair V-22 Osprey-vliegtuig in zee stortte bij het eiland Yakushima, in de prefectuur Kagoshima, Japan, op 30 november. 2023. Kyodo via REUTERS



Slechts één van de stoffelijke resten van de in totaal acht bemanningsleden was vóór maandag gevonden. Die persoon werd vorige week door de luchtmacht geïdentificeerd als Staf sergeant. Jacob Gallier24. De jonge vader uit Massachusetts was als direct support operator toegewezen aan het 43rd Intelligence Squadron.

De luchtmacht zei dat het Amerikaanse vliegdekschip Carl Vinson, zijn luchtvleugel en andere middelen, waaronder onbemande voertuigen, zich bij de zoekoperatie hadden aangesloten. Ook duikers namen deel aan de enorme zoekactie.

De crash van de CV-22 van de Amerikaanse luchtmacht vorige week was het allereerste dodelijke Osprey-ongeval in Japan. Het vliegtuig, toegewezen aan Yokota Air Base in Tokio, was bezig met een trainingsvlucht. Het vertrok vanaf het marinevliegkamp Iwakuni in de prefectuur Yamaguchi, maar verzocht vervolgens om een ​​noodlanding op het kleine eiland Yakushima, net voordat het voor de kust neerstortte.

Ooggetuigen zeiden dat het vliegtuig omsloeg en in brand vloog voordat het in de oceaan stortte. Het vliegtuig was op weg naar Kadena Air Base op Okinawa, de grootste Amerikaanse basis in de regio.

De Japanse kustwacht, geholpen door lokale vissers, voert sinds de crash 24 uur per dag zoek- en reddingsoperaties uit bij Yakushima, in de prefectuur Kagoshima.

Sommige stukken van het wrak dat in het water is gevonden, zijn overgedragen aan het Amerikaanse leger, dat de exclusieve rechten heeft om het ongeval te onderzoeken op grond van de Status of Forces Agreement (SOFA) met Japan.

Het wrak dat vermoedelijk toebehoort aan de Amerikaanse militaire V-22 Osprey die in zee is neergestort, wordt verzameld in de haven van Anbo op het eiland Yakushima, in de prefectuur Kagoshima, in het westen van Japan, 30 november 2023. Kyodo via REUTERS



Japan werd ook gedwongen om toeschouwer te worden tijdens het onderzoek naar een eerdere crash van de Osprey bij Okinawa in 2016, waarbij twee Amerikaanse piloten gewond raakten.

De nieuwe crash – de laatste in een reeks ongelukken waarbij de Osprey over de hele wereld betrokken is – heeft wijdverbreide woede en ongerustheid veroorzaakt in Japan, een cruciale bondgenoot van de VS. Tokio heeft het Amerikaanse leger formeel gevraagd zijn visarenden in het land aan de grond te houden totdat grondige inspecties konden worden uitgevoerd om hun veiligheid te bevestigen.

Amerikaanse troepen zijn echter doorgegaan met het besturen van het vliegtuig, waarbij ze waarschuwingen kregen van sommige waarnemers dat het incident de bilaterale banden tussen Washington en Tokio zou kunnen beschadigen.

Japan, het enige andere land waarvan het leger het vliegtuig bestuurt, heeft zijn visarenden tijdelijk aan de grond gehouden.

Het Japanse ministerie van Defensie zei dat de VS in totaal zes Visarenden hebben gestationeerd in Yokota en 24 op de Futenma-basis op Okinawa. Het hybride vliegtuig werd ruim tien jaar geleden voor het eerst ingezet in Japan en kon verticaal opstijgen en landen als een helikopter. Vervolgens kan het de hoek van de rotoren veranderen om met hoge snelheid als een vliegtuig te vliegen.

Er wordt gezien dat een MV-22B Osprey op dinsdag 20 juni 2023 landt op de USS America voor de kust van Brisbane. Darren Engeland / AP



Als alle bemanningsleden omkwamen op de Osprey die vorige week bij Yakushima neerstortte, zal dit het dodelijkste ongeval met het vliegtuig ooit zijn. Er is de afgelopen jaren een golf van dodelijke crashes met de Amerikaanse Osprey geweest, maar het meest recentelijk tijdens een multinationale trainingsoefening op een Australisch eiland in augustus. waarbij drie Amerikaanse mariniers omkwamen en liet acht anderen in het ziekenhuis achter.

Alle vijf Amerikaanse mariniers aan boord van een Osprey stierf de vorige zomer toen hun vliegtuig neerstortte in de woestijn van Californië.

Mainichi, een links-van-het-midden-krant, drong er bij Tokio op aan om deel te nemen aan het onderzoek naar de crash van vorige week en zei dat de voortdurende buitenspelstelling van Japan na ernstige militaire ongelukken de noodzaak onderstreept van herzieningen van de bilaterale overeenkomst op grond waarvan Japan tienduizenden Amerikaanse vluchtelingen huisvest. krachten.

Er kwam een ​​nieuw vijfjarig steunbudget van 8,6 miljard dollar voor het gastland vorig jaar goedgekeurd door Japanlopend tot en met 2027.

Het incident zet de betrekkingen tussen de VS en Japan onder druk, net nu Tokio zich haast om zijn zuidwestelijke flank te versterken te midden van China’s agressieve expansie in de regio, en het zou de pogingen van Japan om lokale steun te krijgen voor een geplande inzet van visarenden in de zuidwestelijke prefectuur Saga in 2025 kunnen ondermijnen.

Een kaart van Japan toont de hoofdstad Tokio, de nationale grenzen en andere belangrijke steden. Getty Images/iStockphoto