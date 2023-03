Republikeinen in een machtige commissie van het Huis van Afgevaardigden stemden woensdag voor een wetsvoorstel dat president Joe Biden in staat zou stellen TikTok uit de Verenigde Staten te weren, ondanks bezwaren van democraten en burgerlijke vrijheidsgroepen.

In een stemming van 24 tegen 16 gaf de House Foreign Affairs Committee groen licht voor de Deterring America’s Technological Adversaries Act, of DATA Act, van afgevaardigde Michael McCaul (R-TX), en stuurde het naar de House-vloer. Het wetsvoorstel geeft Biden opdracht om TikTok in het hele land te bestraffen of mogelijk te verbieden als de administratie constateert dat het bedrijf gebruikersgegevens heeft gedeeld met personen die banden hebben met de Chinese overheid. Als die gegevens werden gebruikt om gebruikers te surveilleren, hacken of censureren, zou Biden aanvullende sancties kunnen opleggen aan TikTok en zijn moederbedrijf Bytedance.

“TikTok is een modern Trojaans paard van de CCP dat wordt gebruikt om de persoonlijke informatie van Amerikanen te controleren en te exploiteren”, zei McCaul dinsdag in een opmaak van het wetsvoorstel.

Hoewel er tweeledige zorgen zijn over de potentiële risico’s van TikTok voor de nationale veiligheid, vrezen de Democraten dat de oplossing van McCaul, die afgelopen vrijdag werd geïntroduceerd, nog riskanter is. De hoogste democraat van de commissie, Rep. Gregory Meeks (D-NY), noemde het wetsvoorstel “gevaarlijk te breed” en voerde aan dat de goedkeuring ervan gevolgen zou kunnen hebben voor bedrijven in bondgenootlanden in Europa en Taiwan.

“Het congres mag niet hele platforms censureren en Amerikanen beroven van hun grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting en meningsuiting”

De American Civil Liberties Union herhaalde deze zorgen maandag in een brief aan McCaul, waarin stond dat het wetsvoorstel een bedreiging vormt voor het Eerste Amendement.

“Het congres mag geen hele platforms censureren en Amerikanen hun grondwettelijke recht op vrijheid van meningsuiting ontnemen. Of we nu het nieuws van de dag bespreken, protesten live streamen of zelfs kattenvideo’s bekijken, we hebben het recht om TikTok en andere platforms te gebruiken om onze gedachten, ideeën en meningen uit te wisselen met mensen in het hele land en over de hele wereld. wereld”, zei Jenna Leventoff, senior beleidsadviseur van de ACLU, in een verklaring van dinsdag.

In reactie op de stemming van de commissie, TikTok heeft een verklaring afgegeven zeggend dat het verbieden van de app in feite “een verbod op de export van Amerikaanse cultuur en waarden” naar het internationale publiek van het bedrijf zou plaatsen.

“We zijn teleurgesteld om te zien dat dit gehaaste stuk wetgeving vooruitgang boekt, ondanks de aanzienlijke negatieve impact op de vrijheid van meningsuiting van miljoenen Amerikanen die TikTok gebruiken en ervan houden”, aldus het bedrijf.

Kort na de stemming van woensdag, vertelde McCaul Reuters dat hij verwacht dat het wetsvoorstel deze maand in stemming zal worden gebracht. Maar voordat het wetsvoorstel zijn weg naar Biden vindt, moet de door de Democraten gecontroleerde Senaat het ook goedkeuren.