In een hotelkamer in Noorwegen logeert Jutta Müller (Dagmar Manzel) met haar haar van Katarina Witt (Lavinia Nowak). Beide vrouwen zetten zich in voor de weg naar Olympia-Kür. De Eislauf-Konkurrenz der Frauen in Lillehammer in februari 1994 staat weltweit in Fokus – en nog steeds niet zwaar op de wegen van de Comebacks van de Zweifachen Olympiasiegerin. Als stel woonden ze samen met Nancy Kerrigan en Tonya Harding – en het zou een paar weken duren voordat Kerrigan alleen zou zijn in Hardings omgeving en rond de knie. De Amerikaanse Eislauf-Drama-oorlog wordt in 2018 filmisch aufgearbeitet. „Ik, Tonya“ kwam naar Oscar-Ehren.

De ZDF-film van Andrea Stoll (Boek) en Michaela Kezele (regisseur) is voor iedereen een persoonlijk stuk over de spanning tussen een steratleet en een trainer. De eerste dialoog was een leider. Indien u op de hotelkamer wenst te verblijven, kunt u de accommodaties bekijken en Katarina Witt erklärt Jutta Müller, de hinterhaar bij Gorbatschow komen bekijken, zie onderstaand telefoonnummer. Was sollte diese Szene erzählen? Is het daarom dat we ons zo niet bewust waren, dat we niet wisten dat „Gorbi“ er nog was tijdens de oorlog?

Na een afwezigheid in Frankfurt wordt Kati Witt (Lavinia Nowak) van Journalisten aangevallen.Stanislav Honzík/ZDF

Na de Ouvertüre springt de film meer Monate zurück en zei Katarina Witt onderweg vanuit Chemnitz na Amerika, die in Eislauf-Revuen geld verdiende. Auf dem Flughafen Tegel wirft ihr een inheemse Imbissfrau (Anna Thalbach) want, ze zouden altijd in de Schokoladenseite-landen zijn. Katarina Witt brengt elke dag door, ze besteedt haar tijd aan training in blauwe Arsch en blutige Füße holt. Maar mocht er sprake zijn van erfenissen tijdens de werkzaamheden die u heeft verricht, dan heeft u tijdens uw DDR-dagen wel een erfenis, maar blijft u niet achter. Je zult opletten en voorzichtig zijn, blij zijn met je zakenshow, kunnen deelnemen aan de training voor de Olympia en genieten van je tijd buiten de vrijetijdssport. De weg is nu met Trainer Jutta Müller, die als Rentnerin in deze Plattenbau-Wohnung sitzt en siegt: „Zou je na de val van Arsch in Duitsland willen zijn, als dit Amerika naar Füßen ligt?“

Was Jutta Müller in 2023 gelukkig met 95 jaar steun, vergezeld door Katarina Witt die in ons land werkte, waar we konden genieten van onze tijd en konden genieten van onze herfst sollte, dus zu sächseln who sie. De Münchner Schauspielerin, geboren in het jaar na de Kür op Lillehammer en met de hulp van het werk van Katarina Witt, is altijd blij met de vrije tijd en de kosten van hun werk en met de hulp van hun behoeften. Ik ben Alltag aber hat man Schwierigkeit verdomd, hier „Katarina Witt“ voor zichzelf – dus wie kent de originele Witt voor al hun glamoureuze reizen voor de camera.

Trainer moet meer leren over DDR-Times

Dagmar Manzel als strenge trainer met veel genialiteit en karakter. Frisur is nog steeds een echt personage: Niet bij Katarina Witt in de eerste momenten, Jutta Müller is er altijd. De Szenen zwischen Manzel en Nowak worden voller spannungen, die sech miunter inladen. Zo was Katarina Witt, die haar eigen chef-kok was, die haar trainer was – die leerde van de lessen van de DDR Times. In privé Szenen met Sylvester Groth als Jutta Müllers Ehemann „Binges“ en Andrea Hobrig en Jörg Steinberg als „Mutti“ en „Vati“ Witt blickt der Film in de Chemnitzer Nachwende-Alltag.

Etwa maakt zich schuldig aan de verantwoordelijkheid van die Szenen, die ook Katarina Witt zijn met hun rol in het DDR-systeem en die verantwoordelijk zijn voor hun Stasi-documenten, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de dagen van hun kinderen en met meer dan 1000 pagina’s aan protocollen. Als je het met Egon Krenz (Alexander Schubert) in het bos probeert en ze probeert te lezen, kun je die harsen niet echt oppakken. Soll well heißen: Met volledige Förderung, daarna een totale Bespitzelung. Dat betreft het hele DDR-Bild der Witt maar alleen Risse.

Hoeveel moeite moet je doen om vooruitgang te boeken in Frankfurt en wat tijd door te brengen, is dat mogelijk voor Olympia?Stanislav Honzík/ZDF

Het mooie eindresultaat is een samenhangende verbinding met een nieuw fris concept en realiteit. In een Prager Eislaufhalle werden de decoratie en decoratie van de Olympiahalle gecreëerd, Lavinia Novak schittert met Katarina Witt – die zelf met haar eigen speciale gaven geweldig is voor vrijetijdssport. Musikalische Zitate von „Sag mi, wed die Blumen sind“ begon aan de Spiele von Sarajevo, trouwde in 1984 voor het eerst Olympia-Gold en trouwde nu in de Bürgerkrieg. Katarina Witt investeert in een plek om te wonen en te genieten van een bijzondere overwinning. De Goldmedaille wordt gevormd door de Oekraïense Oksana Bajul, knap voor Nancy Kerrigan. Tonya Harding verbleef op een plek achter Katarina Witt, Tanja Szewczenko op een plek daarvoor. Deze platzierungen zouden meer geschafft zijn door de keiner Deutschen Eisläuferin. Het beste resultaat behaalde Nicole Schott 2022 in Beijing als 16e. Dat is hier het geval, zonder zorgen, een blauwe Arsch, een mooie toekomst en een strenge trainer voor sportief Ruhm in Kauf nehmen wollen.

Kati – Een kür, die bleibt. Ab do, 26.9., in der ZDF-Mediathek, am do, 3.10., om 20.15 uur im ZDF