Een derde van de Zwitserse skigebieden wordt bedreigd door klimaatverandering

In een scenario waarin de planeet met 2 graden opwarmt, zou een derde van de Zwitserse skigebieden waarschijnlijk niet voldoende sneeuw krijgen om levensvatbaar te zijn, aldus een rapport gepubliceerd over de klimaatverandering in de natuur, meldde RTS.

Sneeuwkanon © Rafal Olechowski | Dreamstime.com

Tussen 1961 en 1990 zorgde één op de vijf winterseizoenen voor slechte sneeuw. Bij een temperatuurstijging van 2 graden zou dat twee op vijf zijn, bij +3 graden drie op vijf en bij +4 graden vier op vijf, aldus het onderzoek.

De Franse en Oostenrijkse onderzoekers achter het rapport beoordeelden de impact van deze scenario’s op 2.234 skigebieden in 28 Europese landen, waaronder 203 resorts in Zwitserland.

Als de temperatuur met 1,5% zou stijgen, zou 32% van de Europese resorts in gevaar zijn en 5% van de Zwitserse resorts. Bij een stijging van 2 graden zou meer dan de helft van de skigebieden in Europa om het jaar onvoldoende sneeuw hebben. Als de temperatuur in Zwitserland met 4 graden zou stijgen, zou 99% van de skigebieden gedwongen worden om kunstsneeuw te gebruiken.

Het rapport benadrukte ook de grenzen van kunstmatige sneeuw. In een +2 graden-scenario zou het percentage Europese resorts dat gevaar loopt door kunstsneeuw dalen van ruim de helft naar 27%. Bij een stijging van 4 graden zou het percentage met kunstsneeuw dalen van 99% naar 71%. Kunstsneeuw zou in Zwitserland een eveneens beperkte impact hebben. Bij een stijging van 2 graden zou het percentage niet-levensvatbare skigebieden 5% zijn, en bij een stijging van 4 graden zou dit 38% zijn.

Meer hierover:

RTS-artikel (in het Frans) – Doe nu een Franse test van 5 minuten

Voor meer verhalen zoals deze over Zwitserland volgt u ons op Facebook en Twitteren.

Gerelateerde berichten