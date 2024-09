(Motorsport-Total.com) – Bonovo BMW-piloot Garrett Gerloff nam tijdens zijn vrije training deel aan de Superbike WM in Aragon. De Amerikaans-Amerikanen zijn blij met hun Ducati’s en hun oorlog met een hoog tempo als Markenkollege Toprak Razgatlioglu in de eerste Freien Training (zum FT2-Ergebnis).

© Dominik Gebrek Actueel sterk in vorm: Garrett Gerloff in de Tages-Bestzeit Zoom

In FT1 ben ik een Freitag-vorm die Toprak Razgatlioglu maakt van een comeback met een beste tijd (zum FT1-Mericht). Bij het eerste trainingssignaal na de vertragingstijd van de BMW Pilot in 1:49.021 minuten voor een snelle looptijd.

Tijd om 15.00 uur voor de 22 WSBK-piloten om de 45 minuten durende training in Angriff bij te wonen. Er staat een sterkere wind. Die Bedingungen waren schwierig. In de eerste paar minuten kunt u de eilanden van Zwischenfällen verkennen.

Sturzreicher Auftakt: Auch Alvaro Bautista landet in Kiesbett

Bereits nach four Minuten kam Honda-Werkspilot Xavi Vierge zwischen Kurve 1 en 2 zu Sturz. We reisden tijdens een reis met Philipp Öttl (GMT94-Yamaha). De Honda met nummer 97 past in de Streckenbegrenzung ein. In de FT2 zijn vier personen welkom en die kunnen het ook niet lang volhouden.

Twee minuten besteed aan het leren over Weltmeister Alvaro Bautista. De Werks-Ducati stortte neer in Kurve 9 ins Kiesbett, maar raakte nu licht beschadigd. De Marshalls zijn half Bautista, de Bug van Steinen zijn vrij, de Spanier de Weg en de Box antreten.

De FT2 ging verder weg. Na acht minuten crashte Tarran Mackenzie (MIE-Honda) in de Soul Curve en boekte daarna verdere vooruitgang. De Brit overleed tijdens een race en bracht enige tijd door in zijn thuisbioscoop in Donington.

We waren erg tevreden over Sam Lowes (Marc-VDS-Ducati). De WSBK Rookie vloog na deze minuten via Highsider ab, waarna de snelste tijd werd behaald. De training was gebaseerd op de basisvereisten van de unterbrochen. Het Ducati-werkteam zet zich in voor het repareren van de Panigale V4R van Bautista.

Zwischenzeitlich vier Ducati’s an der Spitze

Die Marshalls maakten de Kurs en de diverse Sturzstellen schoon. Om 15.19 uur was de sessie afgelopen. Nicolo Bulega neemt zijn tempo op en behauptete met een 1:49.526 run op de Spitze. Damit was de Italiaanse aber langamer als Toprak Razgatlioglu in FT1. Daarna volgt het begin van de laatste races met Andrea Iannone, Alvaro Bautista en Danilo Petrucci nog drie Ducati’s.

De minuten voor het einde van de FT2 werden over het Ducati Quartet op de Spitze gestrooid. Bonovo-BMW-piloot Garrett Gerloff met een run van 1:49.217. Vale Fahrer noteerde de beste tijden in de absolute en persoonlijke sector.

© Ducati Nicolo Bulega heeft bij de FT2 op de Zweedse positie gezeten Zoom

Nicolo Bulega übernahm vier minuten voor het einde van de FT2 erneut de Spitzenposition. De Italiaanse race duurt 1:49,153 minuten en de oorlog duurt 0,064 seconden terwijl Garrett Gerloff een paar minuten doorbrengt. Bulega fuhr vale strong Runden en deutete damit ein strong renntempo an.

Toprak Razgatlioglu zorgt voor een Schlussattacke

Drie minuten voor het einde van de FT2 zag Toprak Razgatlioglu in de Box en sluit zich gerust aan bij Manager Kenan Sofuoglu. De Türke lag op P9 en staat er nog steeds, zelfs niet op de Strecke zu fahren. Deze tijden zijn beter dan voor een nieuwe vliegronde. Met signaal FT1-Bestzeit kon Razgatlioglu zelf in de Tagswertung op P2 worden gehaupten.

BMW Markenkollege Garrett Gerloff zette de beste tijd in de finale neer op 1:49.017 minuten en 0,004 seconden sneller als Razgatlioglu in Vormittag. Nicolo Bulega heeft bij de FT2 op de Zweedse positie gezeten. Ducati-Teamkollege Alvaro Bautista landt op P3.

Met Danilo Petrucci, Andrea Iannone en Sam Lowes voltooiden ze nog drie Ducati-piloten in de Top 6. Michael van der Mark (BMW) zat in de FT2 op de huidige positie. Iker Lecuona (Honda), Toprak Razgatlioglu en Remy Gardner (GRT-Yamaha) completeerden de Top 10.

Yamaha is niet competitief: Jonathan Rea komt terug naar P13

Beiden werken bij Kawasaki’s in de Top 10. Alex Lowes was elf jaar oud. Teamteam Axel Bassani stond in de FT2 op 16. Positie. Enttäuschend inlief van Freitag auch für Rekord-Weltmeister Jonathan Rea (Yamaha), als 13. snel een Sekunde Rückstand hatte.

Philipp Öttl stond aan het einde van de FT2 met 2.448 Sekunden Rückstand op positie 20. Landsmann Marvin Fritz stond met de FT2 op 22. en letzten positie. De Duitsers namen drie minuten voor het einde van de FT2 de tijd voor stabiliteit en beschadigden Yamaha R1 met grimmige schade. Dat Adam Norrodin (MIE-Honda) na de FT1 niet fit was voor zijn doel, werd met het deelnemersveld van 23 naar 22 Fahrer verkleind.

Vandaag volgen de FT3 (9.00 uur), de Superpole (11.00 uur) en de eerste hoofdrace (14.00 uur).