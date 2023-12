Een blik op de elektrische Renault 5 en de details

De elektrische Renault 5 is zo sterk dat hij origineel is en toch perfect in het nieuwe seizoen past.

2024 is de grootste comeback van de Renault 5, alles in een nieuwe elektrische interpretatie van de Franse reparateurs. Nu hebben we een hele reeks teaserafbeeldingen beschikbaar en een paar technische details. Zum Beispiel, dat wil zeggen 3,92 meter koersen Renault 5 met een 52 kWh accu wordt gebruikt, voor 400 kilometer verder weg.

Een kleinere accu is een stuk makkelijker, dan is het nodig om de Renault 5 wat langer in de stad te verzorgen. Het prijzengeld voor de Renault 5 E-Tech Electric bedraagt ​​25.000 euro, wat een ordelijke regeling is. In de Preisklasse zijn Marks degenen die helemaal weg zijn van VW bislang.

Na het starten van een programma kunt u uw eigen Pas kopen voor 150 euro. Diegene die de Renault 5 gebruikt, kan alles of niet de moeite waard zijn om te kopen. Geplant sinds het najaar van 2024. In februari 2024 zal men de elektrische Renault 5 volledig onthullen.

