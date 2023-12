Een automobilist uit Florida, beschuldigd van schieten op het huis van Rhode Island, werd gestopt met meer dan 1.000 munitie

EAST PROVIDENCE, RI – Een automobilist uit Florida die ervan wordt beschuldigd dat hij heeft geschoten op een huis in East Providence voordat leidinggevende agenten vorige week tijdens een wilde achtervolging in Rhode Island maandag voor de rechtbank verschenen.

Uit de zwarte Nissan Armada werden ruim duizend stuks munitie teruggevonden, en volgens de politie werden er ook verschillende wapens gevonden in een rugzak die langs de achtervolgingsroute was weggegooid.

Wetshandhavingsfunctionarissen hebben meer dan 100 aanklachten ingediend tegen Joshua Pavao, 43, met een laatst bekende adres in Kissimmee.

Er zijn maandag geen pleidooien ingediend bij de rechtbank. De borgsom bedroeg $ 100.000 met zekerheid, en Pavao kreeg de opdracht al zijn vuurwapens en zijn paspoort in te leveren.

Pavao woont bij een ouder in Florida en mag volgens functionarissen pas naar de staat terugkeren nadat hij aan de voorwaarden van het proces heeft voldaan.

Op de griffie stond niet onmiddellijk de naam van een advocaat die Pavao vertegenwoordigde.

Tijdens de achtervolging botste de verdachte tegen meerdere andere voertuigen, aldus de politie.

De achtervolging eindigde toen Pavao’s SUV crashte en kogels en patronen op een rijbaan in East Providence morsten, aldus de politie. Pavao liet zijn voertuig achter, vluchtte te voet en werd volgens de politie gearresteerd.

“Dit was een uiterst onstabiele situatie waarbij een gevaarlijke en onvoorspelbare verdachte betrokken was die zoveel van onze bewoners en politieagenten in gevaar bracht”, zei politiechef Christopher Francesconi dit weekend in een schriftelijke verklaring.

De aanklacht omvatte 106 aanklachten wegens het bezit van een toevoerapparaat met grote capaciteit, het afvuren van een wapen uit een voertuig, het ontwijken van een officier en het hinderen van officieren.