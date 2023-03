Een goederentrein uit Norfolk Southern is zaterdag ontspoord nabij Springfield, Ohio in de VS. Het incident komt een maand nadat een andere trein van hetzelfde bedrijf van de rails raakte in Oost-Palestina, Ohio, wat een grote giftige lekkage veroorzaakte.

Deze keer waren er geen gevaarlijke stoffen in de trein, merkte Norfolk Southern op in een verklaring. “Onze teams zijn onderweg naar de locatie om opruimwerkzaamheden te beginnen.” zei het bedrijf. Er waren geen doden of gewonden als gevolg van het incident, voegde het eraan toe.

Bewoners binnen een straal van 300 meter (1.000 voet) van de plaats van de crash hebben te horen gekregen dat ze op hun plaats moeten schuilen “uit een overvloed aan voorzichtigheid”, aldus het plaatselijke bureau voor noodbeheer.

Tussen de 20 en 30 van de 212 auto’s in de trein ontspoorden rond 17.00 uur langs State Route 41, meldde de Springfield News-Sun, daarbij verwijzend naar hulpdiensten ter plaatse.

Elektriciteit viel naar verluidt uit in delen van Springfield omdat hoogspanningskabels beschadigd raakten bij de crash.

Springfield is een stad met ongeveer 60.000 inwoners, gelegen in Clark County, zo’n 74 km ten westen van Columbus, de hoofdstad van de staat Ohio.

Een getuige, wiens auto bij een spoorwegovergang stond, heeft de ontsporing kunnen filmen. “Ik was daar en ik was aan het spelen op mijn telefoon en toen hoorde ik een luide knal… Toen ik de knal hoorde, kwamen er allerlei soorten puin en metaal onder de auto’s vandaan en toen begon ik met opnemen en je kon zien ze beginnen van de rails te springen, “ herinnerde hij zich.

Ondertussen is de opruimactie nog steeds aan de gang in Oost-Palestina, Ohio, waar 38 auto’s, waaronder 11 met vinylchloride en andere gevaarlijke stoffen, op 3 februari ontspoorden, wat een grote brand en chemische lekkage veroorzaakte.









Tot nu toe is meer dan 700 ton verontreinigde grond en meer dan 7,5 miljoen liter vloeistof verzameld van de crashlocatie, zei de Ohio Environmental Protection Agency eerder deze week, eraan toevoegend dat er nog veel werk aan de winkel is.

De staats- en federale autoriteiten stonden erop dat lucht en water veilig waren voor inwoners van Oost-Palestina.

Enkele buurtbewoners meldden echter dat ze zich onwel voelden na de crash.

Het Ohio Department of Natural Resources zei dat minstens 45.000 dieren, allemaal in het water levende levensvormen, waren gestorven binnen een straal van enkele kilometers rond de ontsporing.

Elk jaar vinden er in de VS ongeveer 1.000 ontsporingen plaats, meldde de Washington Post op basis van gegevens van de Federal Railroad Administration.