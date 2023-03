De president van Honduras, Xiomara Castro, heeft aangekondigd dat haar land, een van de slechts 14 soevereine staten die formele banden met het eiland Taiwan onderhouden, in plaats daarvan zal proberen diplomatieke betrekkingen aan te knopen met het vasteland van China.

Castro getweet op dinsdag dat ze minister van Buitenlandse Zaken Eduardo Reina instrueerde “om de opening van officiële betrekkingen met de Volksrepubliek China te beheren” om zich bij de rest van de wereld aan te sluiten “met vrijheid de grenzen verleggen.”

Als het Midden-Amerikaanse land doorgaat met het plan, zal het waarschijnlijk de betrekkingen met Taiwan moeten verbreken, aangezien Peking weigert diplomatieke banden te onderhouden met staten die Taiwan erkennen, in strijd met zijn ‘één-China’-beleid.

Taipei moet nog publiekelijk reageren op de aankondiging, maar een bron binnen de afdeling buitenlandse zaken zei dat ambtenaren dat wel waren “in het proces van het vaststellen van de situatie,” Dat meldt het Centraal Persbureau.









Honduras kan zich aansluiten bij de lijst van meer dan honderd staten die de voorbije decennia de diplomatieke betrekkingen van Taiwan naar de Volksrepubliek China hebben verlegd. Nicaragua schakelde in 2021 zijn diplomatieke erkenning over van Taipei naar Peking, in navolging van de Salomonseilanden in 2019, terwijl de Dominicaanse Republiek en El Salvador in 2018 de banden met Taiwan verbraken. Panama verbrak de diplomatieke banden met Taiwan in 2017.

Momenteel erkennen slechts een handvol landen Taiwan als een soeverein land, waaronder Guatemala, Paraguay, Belize, Haïti, Saint Vincent en de Grenadines, Saint Kitts en Nevis, Saint Lucia, Nauru, de Marshalleilanden, Palau, Tuvalu, Eswatini en de Heilige zee.

Beijijng beschouwt Taiwan als een deel van zijn soevereine grondgebied en heeft gezworen zich vreedzaam te herenigen met het eiland, met behoud van het recht om indien nodig militair geweld te gebruiken.