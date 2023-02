Het is weer gebeurd. Een Russisch Progress-vrachtruimtevaartuig dat is aangemeerd aan het internationale ruimtestation ISS heeft een koelvloeistoflek veroorzaakt, zei NASA zaterdag in een verklaring. Dit is het tweede incident van dit type in de afgelopen maanden nadat een Russisch Sojoez-ruimtevaartuig aan het ISS was bevestigd spoot koelvloeistof uit door een lek in december.

NASA zei: “Ingenieurs van het Russische Mission Control Center buiten Moskou registreerden een drukverlaging in de koelvloeistoflus van het niet-geloodste Roscosmos Progress 82-vrachtschip, die is aangemeerd aan de naar de ruimte gerichte Poisk-module op het station.” De oorzaak van het lek wordt onderzocht.

De onbemande Progress 82 (ook bekend als Progress MS-21) arriveerde eind oktober vorig jaar met enkele tonnen voedsel, brandstof en voorraden. Het zit momenteel vol met afval voor verwijdering en zal naar verwachting op vrijdag 17 februari worden losgekoppeld om te verbranden in de atmosfeer van de aarde.

Het belangrijkste is dat de bemanning – die bestaat uit drie NASA-astronauten, een Japanse astronaut en drie Russische kosmonauten – veilig is. “De luiken tussen de Progress 82 en het station zijn open en de temperaturen en druk aan boord van het station zijn allemaal normaal”, aldus NASA. “De bemanning, die op de hoogte was van het lek in de koellus, is niet in gevaar en gaat door met de normale operaties in het ruimtestation.”

Het Progress-ruimtevaartuig wordt tenminste niet gebruikt om mensen te vervoeren. NASA en Roscomos verklaarden de lekke Sojoez MS-22 ongeschikt om bemanning mee te nemen terug naar de aarde, waardoor een nieuw plan nodig was om NASA-astronaut Frank Rubio en de Russische kosmonauten Sergey Prokopyev en Dmitry Petelin terug naar huis te krijgen. De agentschappen bedachten een plan om in februari een nieuwe Sojoez op te sturen en de MS-22 zonder bemanning aan boord te ontkoppelen.

Roscosmos en NASA vermoeden dat een micrometeoriet (een kleine ruimtesteen) het Sojoez-lek heeft veroorzaakt. Het is nog niet bekend of het Progress-probleem kan worden herleid tot een vergelijkbare bron of dat het lek afkomstig is van een vergelijkbare locatie. Een lek op een vrachtvaartuig is niet zo zorgwekkend als het Sojoez-lek, maar de combinatie van de twee zo dicht bij elkaar zal waarschijnlijk leiden tot extra onderzoek naar Russische ruimtevaartuigen, vooral nu de lancering van een “vervangende” Sojoez nadert.