Edward English, berüchtigter Mount-Cashel-Missbraucher, von der Polizei in Vancouver festgenommen

Edward English, der einst wegen Missbrauchs von Jungen im Waisenhaus Mount Cashel in St. John’s zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, wurde erneut verhaftet.

CBC News hat erfahren, dass English am Mittwoch in seinem Haus außerhalb von Moncton, NB, von Mitgliedern des Vancouver Police Department festgenommen wurde, wobei RCMP New Brunswick nach Angaben des Medienbeauftragten dieser Polizei als „unterstützende Agentur“ fungierte.

Laut einer mit den Ermittlungen vertrauten Quelle wurde English in den 1980er Jahren im Zusammenhang mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs an zwei Schülern des Vancouver College, einer Privatschule für katholische Jungen, festgenommen. Als CBC News ihn am Donnerstagmorgen erreichte, befand sich English nicht in Haft.

„Dazu habe ich keinen Kommentar“, sagte er wiederholt.

Beim Provinzgericht in Vancouver wurde noch keine Anklage erhoben. Ein Angestellter sagte gegenüber CBC News, dass es mehrere Wochen oder manchmal Monate dauern kann, bis die Anklage vor Gericht vereidigt wird, nachdem eine Person festgenommen und freigelassen wurde.

Nicht die einzige Untersuchung

English wurde in die Gegend von Vancouver verlegt, nachdem er 1975 gestanden hatte, Kinder im Waisenhaus Mount Cashel missbraucht zu haben. Die christlichen Brüder, Polizei und Regierungsbeamte einigten sich darauf, Anklagen zu vermeiden, wenn English und ein weiterer Mann aus der Provinz geschickt würden.

In einer Klage in British Columbia wird behauptet, dass zwischen 1975 und 1983 sechs missbräuchliche christliche Brüder an Schulen in Vancouver und Burnaby geschickt wurden. Mehr als 100 ehemalige Schüler dieser Schulen sagen nun, dass sie nach diesen Versetzungen misshandelt wurden.

Während English derzeit in eine Untersuchung des Vancouver Police Department verwickelt ist, wird er auch von der RCMP im nahegelegenen Burnaby im Zusammenhang mit seiner Zeit als Lehrer am St. Thomas More Collegiate, einer anderen katholischen Jungenschule, untersucht.

Der Beschwerdeführer, der diese Untersuchung eingeleitet hat, ist einer der Kläger der Sammelklage. In einer eidesstattlichen Erklärung sagte der Mann – nur als John A. Doe bekannt –, dass English ihn während seiner Zeit als Student am St. Thomas More Collegiate wiederholt belästigt habe.

CBC News hat zuvor zwei Männer interviewt, die behaupteten, sie seien während ihrer Zeit am Vancouver College in den 1980er Jahren von Engländern sexuell missbraucht worden.

Englisch wurde vom Richter als „Feigling“ und „Sadist“ bezeichnet

Von allen Männern, die am Mount Cashel wegen Verbrechen verurteilt wurden, erhielt Edward English die härteste Strafe.

Der Richter, der den Prozess im Jahr 1991 leitete, löschte in seiner Urteilsentscheidung die englische Sprache aus und nannte ihn einen „Feigling“ und einen „Sadisten, der es nicht verdient, als Christ bezeichnet zu werden“.

„Ich bin jetzt seit 30 Jahren als Anwalt tätig, und dies ist mein 11. Jahr als Richter und ungefähr mein 85. Schwurgerichtsprozess; und ich sollte sagen, dass dies der schlimmste Prozess war, den ich je leiten musste“, sagte Richter Gerald Lang sagte es dem Gerichtssaal.

„Ich hatte mir gewünscht und gehofft, dass Bruder English gesagt hätte, dass er schuldig sei und dass er nicht anders könne, was er getan habe, und um Vergebung gebeten und etwas Reue gezeigt hätte.“

English verbrachte seine Zeit in einem Bundesgefängnis in New Brunswick. Nach achtjähriger Dienstzeit blieb er in der Provinz. Derzeit lebt er auf einer kleinen Landstraße außerhalb von Moncton.