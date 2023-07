04:26

Emre Can ist bis 2026 beim BVB engagiert und einer der Kandidaten für die Nachfolge von Reus als Kapitän. Das sagt der 29-Jährige zur wichtigen Hierarchiefrage.

In der Schlussphase des BVB-Spiels bei RW Erfurt erlebte Emre Can einen möglichen Testlauf: Nach der Einwechslung von Mats Hummels war der 29-Jährige in den letzten 15 Minuten Kapitän.

Gut möglich, dass Can diese Aufgabe in drei Wochen ab Beginn der neuen Saison regulär erledigen kann. Trainer Edin Terzic wird den Nachfolger von Marco Reus spätestens nach der am Montag beginnenden Reise in die USA nominieren. Und Can zählt – insbesondere nach seiner Vertragsverlängerung – neben Gregor Kobel und Niklas Süle zu den Top-Kandidaten.

Nach dem schmeichelhaften 2:1-Sieg in der Regionalliga reagierte der deutsche Nationalspieler auf alle Fragen gelassen: „Ich nehme es, wie es kommt. Ich werde nicht enttäuscht sein, wenn ich nicht Kapitän werde. Ich würde mich freuen, wenn ich Kapitän würde. Aber ich habe noch keine Gespräche geführt.

Can will bei den Schwarzgelben jedenfalls weiterhin eine führende Rolle spielen: „Für mich persönlich ist es nicht wichtig, ob ich die Bandage trage oder nicht. Ich mache trotzdem weiter, ich werde versuchen, der Mannschaft zu helfen.“

Für ihn persönlich geht es darum, seine überzeugende Leistung der vergangenen Monate zu bestätigen. Denn: „Jetzt fängt alles wieder von vorne an.“ Zu präsent ist noch Emre Can aus der Hinrunde, der in vielen Zweikämpfen übermotiviert war und regelmäßig einzelne Fehler machte.

Da die Frage der sportlichen Zukunft seit Freitagabend geklärt ist, kann sich Can nun voll und ganz auf seine Rolle im BVB-Kader konzentrieren. „Es war mir wichtig, das klarzustellen. Als Sebastian Kehl nach dem letzten Spiel auf mich zukam, sagte ich, dass ich den Vertrag sehr gerne verlängern würde. Ich fühle mich in Dortmund sehr wohl. Wir haben uns geeinigt und ich bin froh, dass ich noch ein paar Jahre hier bleiben werde.“ Vielleicht bald als Kapitän.