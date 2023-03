In de nieuwe Pflightspielen 2023 staat Reyna nu in de startblokken, dort war aber auch bereits nach 66 Minuten Schluss. Zuletzt blieb er drievoudig in Folge sogar ohne jede Einsatzminute – sicherlich nicht das, was sich der hochveranlagte US-Boy erhofft.

Als je Terzic deed, dass Reyna ihm derzeit nicht genug biete, um für einen Platz in der eerste Elf zum Einsatz zu kommen: “Er weiß, was wir von ihm erwarten”, aldus BVB-Coach duidelijk.