Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Attraktives, durchdachtes Design

Insgesamt ein guter Gesamtklang für einen Lautsprecher dieser Größe

IPX7-Wetterbeständigkeit Nachteile Minimaler Bass

Leuchtend gelbe Akzente sind Geschmackssache (aber auch Zweck) Unser Urteil Der Edifier MP100 Plus ist tragbar, wetterbeständig und klanglich mit der JBL Clip-Serie konkurrenzfähig. Allerdings weist er, wie die meisten Privatlautsprecher, ein leichtes Defizit in Bezug auf den Schlag auf.

Preis bei Überprüfung

59,99 $

Heute zum besten Preis: Edifier MP100 Plus

59,99 $ 59,99 $

Der hübsche tragbare und wetterfeste Bluetooth-Lautsprecher MP100 Plus von Edifier bietet starke Konkurrenz zu den ebenso kleinen und wetterfesten Angeboten von JBL (dem JBL Clip, jetzt in der 4. Generation) und Tribit (der Stormbox Micro 2).

Man könnte argumentieren, dass das Produkt von Edifier das am besten aussehende der drei ist und klanglich auf jeden Fall mit dem JBL Clip 4 mithalten kann, obwohl es nicht mit der ungewöhnlich starken Basswiedergabe dieses winzigen Lautsprechers mithalten kann.

Der MP100 Plus erzeugt für seine Größe einen äußerst gut definierten Mitteltonbereich und es gibt jede Menge Höhen.

Der Lautsprecher kostet preisgünstige 59,99 $/49,99 £ und Sie können ihn im offiziellen Store, bei Amazon und BestBuy in den USA kaufen. Schauen Sie in Großbritannien sowohl auf Amazon als auch auf Tech4.

Design & Bau

Ich war sofort vom Design des MP100 Plus mit 3,7 Zoll Durchmesser und 1,8 Zoll Dicke angetan. Der waldgrüne Stoff und das Logo wirkten auf mich energisch und freundlich – genau richtig für den beabsichtigten Einsatz im Freien. Die leuchtend seegrüne Version könnte sogar noch freundlicher sein, obwohl ich das anhand des Fotos urteile, da Edifier dieses nicht für diese Bewertung gesendet hat. Sollten Sie es etwas düsterer mögen, ist der Lautsprecher auch in Schwarz erhältlich.

Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden, die Rückseite des Lautsprechers besteht aus schwarzem Kunststoff, wobei die Tasten in leuchtendem Gelb hervorgehoben werden. Der weiche, etwas rutschfeste Silikonring, auf dem das MP100 Plus sitzt, ist ebenfalls gelb.

Während leuchtendes Gelb etwas grell wirken mag, werden Sie den Farbton zu schätzen wissen, wenn Sie den MP100 Plus inmitten der Farben der Natur fallen lassen oder verlegt haben. Damit ich ihn leichter erkennen kann, habe ich an meinem Schlüsselanhänger ein leuchtendes Ornament angebracht. (Ich habe die schlechte Angewohnheit, meine Schlüssel an seltsamen Orten zu lassen, auch auf den Feldern, auf denen ich Baseball spiele.)

Der Edifier MP100 Plus verfügt über leicht zu findende eingerückte Bedienelemente. Der unverlierbare Stecker, der den USB-C-Ladeanschluss an der Unterseite des Lautsprechers abdeckt, ist aus diesem Blickwinkel nicht sichtbar.

Die Multifunktionstasten (für Power, Bluetooth, Lauter/Leiser und Anrufsteuerung) sind tief eingekerbt. Das erleichtert das Auffinden durch Fühlen und sorgt für einen stabileren Halt – sie sind tief genug, dass eine Aktivierung nur mit Absicht erfolgen kann ihnen. Ein unverlierbares Trageband liegt in einer Nut zwischen den Hälften des Geräts, und an der unteren Rückseite des Lautsprechers befindet sich ein unverlierbarer Stecker, der den USB-C-Anschluss abdeckt.

Der MP100 Plus verfügt über die Schutzart IPX7 für Wetterbeständigkeit, was bedeutet, dass er 30 Minuten lang in bis zu einem Meter tiefes Wasser eingetaucht werden kann, seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Partikeln wurde jedoch nicht getestet. Wir verraten Ihnen alles, was Sie über IP-Codes wissen müssen.

Das Eintauchen des MP100 Plus erfordert einiges an Arbeit, da der 7-Unzen-Lautsprecher wie von selbst schwimmt. Und allein aufgrund seiner Konstruktion sollten Sie sich keine allzu großen Sorgen machen, dass feine Partikel diesen Lautsprecher beschädigen könnten, es sei denn, Sie arbeiten in einer Talkumfabrik oder sind Hirtenkarawanen durch die Wüste.

Der Edifier MP100 Plus ist ein sehr gut gestalteter Bluetooth-Lautsprecher. Jemand aus dem Produktmanagement-Team hat offensichtlich Zeit mit persönlichen Rednern im Wald und am Strand verbracht.

Tonqualität

Insgesamt liefert der MP100 Plus mit seinem 43-mm-Vollbereichstreiber einen guten Klang, obwohl die Gesetze der Physik es zu einer echten Herausforderung machen, aus einem Lautsprecher und Gehäuse dieser Größe einen kräftigen Klang herauszuholen.

Nachdem ich zuvor die Edifier-Lautsprecher getestet hatte, hatte ich gehofft, dass sie das Problem des fehlenden Basses bei kleinen Lautsprechern gelöst hätten. Leider ist der Tieftonbereich ziemlich auf 100 Hz und höher begrenzt. Während Ihnen 100 Hz vielleicht bassig vorkommen – um einen Begriff zu prägen –, wird ein Lautsprecher, der Frequenzen unter 100 Hz nicht wiedergeben kann, nur einen minimal wahrnehmbaren Schwung erzeugen.

Der Edifier MP100 Plus ist mit einem unverwechselbaren Trageband ausgestattet. Jon L. Jacobi

Ich würde nicht den Mangel an Bass beim MP100 Plus hervorheben, wenn die JBL Clip-Serie seine einzige Konkurrenz wäre, aber Tribit hat es irgendwie auch geschafft, aus seiner Stormbox Micro 2 etwas mehr Bass herauszuholen. Dieses Gerät ist zwar quadratisch und nicht ganz so reisetauglich wie das MP100 Plus, aber es ist der Low-End-Standard, den ich in dieser Gewichtsklasse mittlerweile anstrebe.

Der Mitteltonbereich des MP100 Plus hingegen ist äußerst klar definiert und es gibt jede Menge Höhen, obwohl die Klangfarbe des Lautsprechers insgesamt schriller wurde, je höher ich die Lautstärke erhöhte. Das ist jedoch bei kleineren Lautsprechern grundsätzlich eine Tatsache. Die gute Nachricht hier ist, dass der 5-Watt-MP100 Plus bei Bedarf verdammt laut wird.

Telefonate waren einfach und Edifier spricht (Wortspiel beabsichtigt) über die Geräuschunterdrückung über das eingebaute Mikrofon. Die Sprachkommunikation war relativ klar.

Dieser Lautsprecher verfügt über ein integriertes Bluetooth 5.3-Radio – die neueste Version – und lässt sich schnell mit Quellgeräten verbinden. Bei einer anfänglichen Ladung von 80 Prozent konnte ich etwa drei Stunden lang zuhören, bevor der 1500-mAh-Akku des Lautsprechers auf etwa 40 Prozent abfiel. Das bedeutet, dass die von Edifier versprochene 9-Stunden-Laufzeit relativ genau ist – zumindest wenn der Lautsprecher mit einer moderaten Lautstärke betrieben wird.

Sollten Sie einen Edifier MP100 Plus kaufen?

Mit etwas mehr Lautstärke hätte der MP100 Plus dank seines guten Aussehens und cleveren Designs wahrscheinlich den Spitzenplatz unserer persönlichen Bluetooth-Lautsprecher-Empfehlungen eingenommen. Die meisten Leute werden nicht so wählerisch sein wie ich, wenn es um die Basswiedergabe eines persönlichen Lautsprechers dieser Größe geht; Wenn Ihnen also das Aussehen gefällt, dann holen Sie sich auf jeden Fall eines und probieren Sie es zumindest persönlich aus.

Weitere Optionen finden Sie in unserer Tabelle der besten günstigen Bluetooth-Lautsprecher oder in der Tabelle der besten Bluetooth-Lautsprecher insgesamt, wenn Sie etwas mehr ausgeben möchten.

Diese Rezension erschien ursprünglich auf TechHive.