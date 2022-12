Eden Hazard gibt nach dem vorzeitigen Ausscheiden Belgiens aus der Weltmeisterschaft seinen Rücktritt aus dem internationalen Fußball bekannt

Star-Stürmer Eden Hazard hat nach dem vorzeitigen Ausscheiden Belgiens aus der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben. Die Nummer 2 der Rangliste erreichte das Achtelfinale nicht, nachdem sie in ihrer Gruppe hinter Marokko und Kroatien Dritter wurde.

Hazard, der Kapitän Belgiens bei der Weltmeisterschaft, konnte die Erwartungen nicht erfüllen und hatte ein enttäuschendes Turnier. Der Mann von Real Madrid war in den letzten Jahren nicht in Bestform, da anhaltende Verletzungen seine Form beeinträchtigten, was sich in Katar widerspiegelte. Hazard hatte Mühe, Lösungen für sein Team zu finden, da Belgien in allen drei Spielen der Gruppenphase vor Toren kämpfte.

Der 31-jährige Stürmer von Real Madrid machte die Ankündigung in den sozialen Medien und sagte: „Heute wird eine Seite umgeblättert“.

„Heute blättert eine Seite um … Danke für deine Liebe. Vielen Dank für Ihre beispiellose Unterstützung. Danke für all dieses Glück, das ich seit 2008 geteilt habe. Ich habe mich entschieden, meine internationale Karriere zu beenden. Die Nachfolge steht bereit. Ich werde dich vermissen … #onestensemble“, schrieb Hazard auf Instagram.

Hazard war der Fahnenträger der viel gepriesenen „goldenen Generation“ Belgiens, die bei der WM 2018 in Russland das Halbfinale erreichte.

Der 31-Jährige erzielte in 126 Länderspielen 36 Tore für Belgien.

