Aktuell werden Wurstprodukte von Rewe und Edeka zurückgerufen. Vom Verzehr wird dringend abgeraten, da die Gefahr von starkem Erbrechen und Durchfall besteht.

Kassel – Wurstliebhaber aufgepasst: Nachdem Rewe und Kaufland kürzlich einen dringenden Wurst-Rückruf wegen gefährlicher Bakterien angekündigt hatten, steht bereits der nächste Rückruf an. Im Fokus stehen diesmal Dosenwürste, die sowohl bei Rewe als auch bei Edeka erhältlich sind.

Der aktuelle Rückruf betrifft drei verschiedene Dosenwürste

Vom Rückruf betroffen sind drei verschiedene Dosenwurstspezialitäten des Herstellers Kuebler GmbH & Co. KG, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auf seiner Webseite mitteilt. lebensmittelwarnung.de In der 125 Gramm Dose befinden sich drei verschiedene Sorten Brühwurst: Jagdwurst, Schinkenwurst und Frankenkrone Bauernpreßsack.

Jadgwurst, Schinkenwurst und Frankenkrone Bauernpresssack 125 Gramm (in der Dose) Kuebler GmbH & Co. KG 31.12.2026 2402208331, 2407197423, 2405228337

Wurst-Rückruf bei Rewe und Edeka: Menschen mit geschwächtem Immunsystem besonders gefährdet

Grund für den Rückruf sei „unzureichendes Garen“, wie der Hersteller in einer Pressemitteilung mitteilte. Die Dose könne demnach unter Druck stehen und das Öffnen des Produkts könne gefährlich sein. Zudem könne der Inhalt verderben, weshalb das BVL dringend vom Verzehr abrät. Die betroffenen Wurstprodukte wurden in Rewe- und Edeka-Filialen in Bayern und Baden-Württemberg verkauft.

Zwar hat der Verzehr verdorbener Lebensmittel im Normalfall keine schwerwiegenden Folgen, allerdings hänge dies maßgeblich vom Erreger und der verzehrten Menge ab, heißt es beim Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure (BVLK). Besonders gefährlich kann es für Menschen mit geschwächtem Immunsystem werden – im schlimmsten Fall droht eine Lebensmittelvergiftung. Die Symptome treten meist nach wenigen Stunden auf. Gesundheitsgefährdung besteht derzeit auch beim Konsum von Light-Bier, das derzeit zurückgerufen wird.

Zu den Anzeichen einer Lebensmittelvergiftung gehören:

Blähung

Durchfall

Übelkeit und Erbrechen

Fieber

Schwindel

Herz-Kreislauf-Probleme

Kunden können die betroffene Wurst auch ohne Kassenbon zurückgeben

Eine Lebensmittelvergiftung heilt meist von selbst aus. Ältere oder chronisch Kranke sollten allerdings umgehend ärztliche Hilfe aufsuchen, wenn sie verdorbene Lebensmittel gegessen haben. Tritt nach dem Essen Durchfall auf, rät das AOK-Gesundheitsmagazin von der Einnahme von Medikamenten ab, da der Körper damit versucht, die Erreger loszuwerden.

Die vom Rückruf betroffene Wurst kann in den jeweiligen Geschäften zurückgegeben werden. Der Hersteller versichert, dass der Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet wird. (tt)