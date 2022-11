Eddie Jones trotzig nach „Wendepunkt“-Niederlage gegen Südafrika: „Es ist mir egal, was andere Leute denken“ | Rugby-Union-Nachrichten

„Das Einzige, woran ich denke, ist, das Team so gut wie möglich vorzubereiten, und es ist mir egal, was andere Leute denken. Natürlich auf die Ergebnisse [of the autumn], wir sind nicht glücklich. Aber wir bauen eine wirklich gute Basis auf, um bei der Weltmeisterschaft wirklich gut anzukommen“ – Eddie Jones nach der SA-Niederlage





Eddie Jones sagt, es sei ihm „egal, was die Leute denken“ und glaubt, dass England „eine gute Basis aufbaut“.

Eddie Jones sagte, es sei ihm „egal, was die Leute denken“, nachdem England in diesem Kalenderjahr einen siebten Test ohne Sieg veröffentlicht hatte, und behauptete, sie bauten eine Basis, um bei der Weltmeisterschaft 2023 herauszufordern.

Ein glanzloses England beendete seinen Herbst am Samstag auf enttäuschende Weise, da es nach der Roten Karte von Stützpunkt Thomas du Toit bei einer 27:13-Niederlage in Twickenham kein glaubwürdiges Comeback gegen das 14-köpfige Südafrika schaffte.

Die Niederlage folgt auf ein Testfenster, in dem England zum ersten Mal seit 16 Jahren in Twickenham gegen Argentinien verlor, Japan besiegte und mit 25:25 unentschieden spielte, wobei Neuseeland bis zu den letzten 10 Minuten gründlich überspielt wurde.

Niederlagen bei Six Nations gab es dieses Jahr auch gegen Schottland, Irland und Frankreich, während sie im Sommer in Australien einen von drei Tests gegen die Wallabies verloren. Außerdem verloren sie im Juni in Twickenham mit 52:21 gegen eine 14-köpfige Mannschaft der Barbaren.

Auf den Vorschlag hin, dass England nach einer schlechten Ergebnisserie nun als Außenseiter an der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 in Frankreich teilnehmen werde, sagte Jones, es sei ihm „egal, was die Leute denken“.

„Nun, ich denke nicht wirklich darüber nach. Das einzige, was mir wichtig ist, ist, das Team so gut wie möglich vorzubereiten, und es ist mir egal, was andere Leute denken“, sagte Jones in seiner Presse nach dem Spiel Konferenz.

„Ich weiß, Sie tun [journalist]also wenn es einen besseren Weg gibt, darauf zu antworten, lass es mich wissen.

„Natürlich auf die Ergebnisse [of the autumn], wir sind nicht glücklich. Aber ich habe das Gefühl, dass wir eine wirklich gute Basis aufbauen, um bei der Weltmeisterschaft wirklich gut voranzukommen.

Die Springboks waren am Samstag in Twickenham souveräner Sieger

„Das ist immer ein Problem [to lose]. Wir wollen gewinnen, und wir wollen nicht von Südafrika mit einer großen Punktzahl geschlagen werden, und wir wollen nicht die schlechteste Bilanz seit 2008 haben, also ist es ein Problem, für das ich die volle Verantwortung übernehme.

„Es gibt eine Reihe junger Spieler, die heute großartige Erfahrungen gesammelt haben, sie werden als bessere Spieler zurückkommen. Wir haben andere Spieler, einige unserer älteren Spieler, die wieder in Form kommen, und wir sind nicht weit davon entfernt .

„Wir hatten heute fünf Jungs, alle unter 20 Tests. Das ist ein Drittel des Teams. Ich denke, in Bezug auf die Auswahl bewegen wir uns in die richtige Richtung.

„Es war einer dieser Tage, an denen nichts richtig zu laufen scheint.“

Thomas du Toit wurde in der 61. Minute für die Boks die Rote Karte gezeigt, aber England konnte es nicht nutzen

Englands Leistung gegen die Springboks in Twickenham wurde beim Gedränge und der Gasse stark behindert, da die Gastgeber bei Ersterem mehrere Strafen kassierten. Sie hatten auch Mühe, mit Bällen in der Luft angemessen umzugehen.

Jones skizzierte diese beiden Bereiche für große Verbesserungen und bezeichnete die Niederlage am Samstag als „Wendepunkt“ für seinen Kader.

„Wir sind natürlich enttäuscht. Wir haben die Luft verloren, wir haben den Gedrängekampf verloren“, fügte er hinzu.

„Wenn man gegen eine so kompromisslose Mannschaft wie Südafrika spielt und beide wichtigen Wettbewerbe verliert, ist es schwer, ins Spiel zu kommen.

„Ich kann die Bemühungen unseres Teams nicht bemängeln. Wir sind mit einem guten Wunsch hineingegangen, wie wir spielen wollten. Aber wenn Sie diese Wettbewerbe verlieren, ist es schwierig, das Spiel zu drehen.

„Wir müssen Konstanz entwickeln. Beim Testmatch-Rugby dreht sich alles um Konstanz. Es geht darum, in seinen Grundlagen konsistent zu sein: den Luftwettbewerb gegen Südafrika zu gewinnen und den Ruck-Wettbewerb gegen Neuseeland zu gewinnen.

„Wir waren heute im Aerial Contest und im Scrum Contest einfach nicht konstant genug.

Jones bezeichnete die Niederlage gegen Südafrika als „Wendepunkt“ für seine Mannschaft

„Weißt du, ich denke, es ist ein bisschen ein Wendepunkt für uns. Wir sind mit hohen Erwartungen in dieses Spiel gegangen, wie wir gegen Neuseeland und Japan spielen wollten, und in diesem Spiel war Südafrika auch ein bisschen hart für uns.

„Ich weiß genau, wo wir uns verbessern müssen. Wir müssen besser scrumen, was eine Kombination aus körperlicher Stärke, Technik und Mentalität ist. Es gibt keinen Schlüsselbereich, und wir müssen an allen dreien arbeiten.

„Weil es schwierig ist, gegen gute Mannschaften zu spielen [why England weren’t consistent]. Manchmal nehmen sie einem die Dinge weg, die man tun möchte, und Südafrika war gut darin, uns die Dinge wegzunehmen, die wir tun wollten.

„Wir waren bis heute wirklich fantastisch in der Luft, und aus irgendeinem Grund waren wir es nicht. Wir müssen weggehen und einen schlagkräftigen Weg finden, um zu überwinden, dass wir in Gebieten unten sind.

„In Bezug auf Strategie ist Strategie ein interessantes Wort im Rugby. Wir müssen unsere Stärken ausspielen und in diesem Bereich anpassungsfähiger sein.“