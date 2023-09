Australiens Cheftrainer Eddie Jones übernimmt „die volle Verantwortung“ für die 22:15-Niederlage der Wallabies gegen Fidschi im Rugby-Weltcup-Duell am Sonntag; Australien befindet sich nun im Dreikampf um die Qualifikation aus Pool C mit Fidschi und Wales





Eddie Jones trug die Schuld für Australiens überraschende 22:15-Niederlage gegen Fidschi bei der Rugby-Weltmeisterschaft, wodurch das Rennen um die Qualifikation für das Viertelfinale aus Pool C völlig offen war.

Josea Tuisovas Versuch und 14 Punkte von Torjägerin Simione Kuruvoli verhalfen den Pacific Islanders zu ihrem ersten Sieg über die Wallabies bei einer Weltmeisterschaft und zum ersten Mal gegen sie in einem Spiel seit 1954.

Australiens Cheftrainer Jones machte keinen Hehl daraus, wie sehr die Niederlage schmerzte, und übernahm die volle Verantwortung für das Ergebnis, das die sechste Niederlage des Teams in sieben Tests in diesem Jahr darstellte.

„Es tut mir persönlich zu 100 Prozent weh“, sagte Jones. „Dafür bin ich zu 100 Prozent verantwortlich. Ich habe mir vorgenommen, eine junge Mannschaft auszuwählen, und ich möchte, dass diese junge Mannschaft eine gute Mannschaft ist.“

„Im Moment hatten wir heute einen schlechten Tag, was passieren kann, und wir müssen nächste Woche besser sein, also liegt das in meiner Verantwortung.“

„Wir haben das Spiel sehr ungewöhnlich begonnen, ganz anders als wir. Wir waren zu Beginn der Spiele wirklich scharf. Wir haben ziemlich schnell und präzise gespielt, und sie waren schlampig.“

„Von daher hatten wir in dem Spiel Momente, in denen wir in Führung gingen, aber wir hatten Mühe, in Führung zu gehen, und daher herzlichen Glückwunsch an Fidschi. Sie haben wirklich gut gespielt und es ist ein verdienter Sieg für sie, und das bin ich wirklich.“ Wir freuen uns für sie als Team, und wir haben noch einiges an Arbeit vor uns.“

Australien erlitt vor dem Anpfiff einen schweren Schlag, als Kapitän Will Skelton verletzungsbedingt aus der Aufstellung ausscheiden musste und Vizekapitän Tate McDermott und Stützspielerin Taniela Tupou ebenfalls verletzungsbedingt ausfielen.

Die Wallabies standen auch ständig auf der falschen Seite von Schiedsrichter Andrew Brace und kassierten 18 Strafen – 11 davon in der Pause. Jones nutzte die Abwesenheit jedoch nicht als Entschuldigung.

„Wir können die Niederlage nicht darauf schieben, dass Tupou oder Skelton nicht da sind“, sagte Jones. „Wir müssen gut genug sein, um damit klarzukommen.

„Bei den Strafen ist es ziemlich einfach, Strafen zu vergeben, wenn man nicht vorne mit dabei ist. Ich mache mir also keine Sorgen um unsere Disziplin. Ich mache mir Sorgen, nicht vorne dabei zu sein.“

Die australischen Spieler waren nach ihrer Niederlage gegen Fidschi niedergeschlagen

„Bei jedem Rugbyspiel muss man vorne mitspielen. Wenn man nicht vorne mitspielen kann, muss man dagegen ankämpfen.“

„Es würde immer ein harter Tag werden, was die Leitung des Spiels angeht. Das wussten wir, das habe ich erwartet, aber wir waren nicht gut genug, um damit klarzukommen.“

Australien steht nun am Sonntag, dem 24. September, in Pool C vor einem großen Duell mit Wales, um zu verhindern, dass die Mannschaft zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ausscheidet.

Jones konnte aus der Niederlage jedoch etwas Positives für die Zukunft ziehen, da die australische Mannschaft, die am Ende des Spiels auf dem Platz stand, gemessen am Durchschnittsalter die jüngste war, die sie seit 1995 aufgestellt hat.

„Sehen Sie, wir sind mit einem jungen Team unterwegs“, sagte Jones. „Ich bereue überhaupt nichts. Wir bauen ein Team für die Zukunft auf; wir werden einige Schmerzen durchmachen.“

„Wir geben unser Bestes und ich entschuldige mich. Es ist meine Schuld. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür.“

„Ich war wirklich zufrieden mit dem Charakter, den das junge Team gezeigt hat. Wenn Fidschi in einem ziemlich feindseligen Umfeld vorne mitspielt, wäre es für unser Team leicht gewesen, auszuscheiden, aber das haben sie nicht getan.“

„Inmitten der düsteren Stimmung gibt es also einige wirklich vielversprechende Dinge, insbesondere von den jüngeren Spielern.“