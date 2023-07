Eddie Hearn hat Anthony Joshua dafür gelobt, dass er alles riskiert hat, indem er einem Rückkampf gegen Dillian Whyte zugestimmt hat.

AJ und Whyte, die seit ihrer Amateurzeit Rivalen sind, kämpften im Dezember 2015 erstmals professionell um die britischen und Commonwealth-Schwergewichtstitel.

3 Joshua und Whyte kämpften erstmals 2015 als Profis

3 Und im August werden sie zum zweiten Mal in ihrer jeweiligen Profikarriere gegeneinander antreten Bildnachweis: DAZN

Fast acht Jahre nachdem Joshua seinen Erzfeind in einem wilden Main Event in der Londoner O2 Arena KO geschlagen hat, wurde angekündigt, dass sie am 12. August am selben Ort erneut gegeneinander antreten werden, ein Kampf, den Sie live auf talkSPORT verfolgen können.

Der Kampf stellt ein enormes Risiko für Joshua dar, der bereits zugestimmt hat, später in diesem Jahr in Saudi-Arabien gegen den ehemaligen WBC-Schwergewichts-Champion Deontay Wilder für eine exorbitante Summe anzutreten.

Laut seinem langjährigen Förderer riskiert er, einen Gewinn von 60 Millionen Pfund zu verlieren, der nicht mehr in Frage kommt, wenn er nächsten Monat eine Überraschungsniederlage gegen Whyte einstecken muss.

„Das ist wild, weil AJ den Wilder-Kampf für Dezember angesetzt hat“, sagte Hearn gegenüber talkSPORT.

„Wir hatten letzte Woche Treffen mit den Saudis. Offensichtlich ist das einer der größten Kämpfe im Boxen, und er wollte in der Zwischenzeit kämpfen.

„Weißt du, er hat mit Derrick James zusammengearbeitet, er wollte diesen Kampf haben und bestand darauf, dass es Dillian Whyte war. Ich war nicht begeistert, weil ich weiß, dass es gefährlich ist.“

„Es ist ein Kampf, der auf Emotionen basiert, sie mögen sich nicht. Sie haben gesehen, was letztes Mal im O2 passiert ist, es wird ein absolutes Feuergefecht am 12. August.“

„Deswegen ist es so gefährlich. Im Dezember gibt es diesen Kampf gegen Deontay Wilder, er hätte einfach warten und sich einen lockeren Kampf im O2 liefern können – aber er hat beschlossen, die Würfel zu werfen.“

3 Die Niederlage von AJ gegen Whyte wird alle Hoffnungen auf ein Duell zwischen Joshua und Wilder gefährden

Der Vorsitzende von Matchroom Sports sagt, sein berühmtester Kunde verstehe genau, worum es geht, wenn er erneut gegen Whyte antritt.

„Nein“, antwortete Hearn, als er gefragt wurde, ob Joshua immer noch gegen Wilder antreten wird, selbst wenn er nächsten Monat verliert

„Ich weiß nicht, wie der Whyte-Kampf verläuft, aber uns wurde kategorisch gesagt, dass der Deal, der auf dem Tisch liegt, nicht der Deal ist, wenn er gegen Dillian Whyte verliert“, fügte Hearn hinzu.

„Sie wollten nicht, dass er gegen Dillian Whyte kämpft. Es war fast wie: ‚Bitte, kämpft nicht gegen Dillian Whyte. Das ist nicht nötig. Wir haben diesen Kampf im Dezember. Aber AJ meinte: ‚Nein.‘ . Ich will kämpfen.‘

„Wenn er am 12. August gewinnt, wird er mit viel Schwung in den Kampf gegen Deontay Wilder gehen, und das trägt erneut zu seinem unglaublichen Lebenslauf bei.“

„Ich denke, er sollte dafür gelobt werden, dass er einem einen echten Kampf statt nur einen Kurzkampf liefern will, bis er gegen Deontay Wilder kämpft – das ist sehr gefährlich.“