Eddie Hearn sagt, Francis Ngannou könnte Anthony Joshua oder Tyson Fury nicht schlagen, wenn sie als nächstes in einem Boxkampf kämpfen würden, und enthüllt Gespräche mit dem Team von Nate Diaz über einen möglichen Crossover

Eddie Hearn hat darauf bestanden, dass ein Boxkampf zwischen Francis Ngannou und einem der Top-Schwergewichtler des Sports ein Missverhältnis wäre.

Der Promoter, der Anthony Joshua vertritt, nahm Anfang dieser Woche zur Kenntnis, als dem UFC-Champion der Gürtel abgenommen und seine freie Hand gesichert wurde.

Saudisches Sportministerium Hearn fördert Joshua

Ngannou hat AJ und Tyson Fury als seine primären Boxziele für einen möglichen Crossover-Kampf in diesem Jahr benannt.

Darauf angesprochen, sagte Hearn zu Boxing Social: „Die Strategie für AJ ist es, wieder Weltmeister im Schwergewicht zu werden.

„Natürlich, wenn es einen Kampf gibt, von dem du glaubst, dass du ihn gewinnen kannst und der eine riesige Menge Geld liefert, dann wirst du daran interessiert sein.

„Die Realität ist Francis Ngannou gegen Anthony Joshua, Tyson Fury, Dillian Whyte, Deontay Wilder – bis wir den Typen im Ring sehen, ist es ein Missverhältnis.

„Wie Ngannou gegen AJ im Käfig.

„Also, wenn ich Ngannou bin, habe ich ein paar Kämpfe, ich gehe raus, ich arbeite an mir als Boxer, um eine Position aufzubauen [to fight AJ].“

Getty Ngannou strebt einen Wechsel zum Boxen an

Hearn diskutierte die Idee weiter und enthüllte, dass er Gespräche mit einem anderen UFC-Star über einen möglichen Box-Crossover geführt hat.

„Sie haben im Moment eine ähnliche Situation mit Nate Diaz, ich habe mit seinen Leuten gesprochen“, sagte Hearn.

„Aber jeder will den Cash-out-Kampf, es hängt alles vom Kämpfer ab.

„Wenn Ngannou sich ernsthaft aus Sicht der Fähigkeiten in den Rahmen stellen will, um gegen diese Jungs zu kämpfen, würde ich gerne sehen, wie er ein oder zwei Kämpfe hat [first].

“Aber gleichzeitig sieht er vielleicht schrecklich aus und es verringert die Gelegenheit, diesen Kampf zu führen, also ist es schwierig.”