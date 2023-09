Eddie Hearn hat Anthony Joshua gegen Deontay Wilder in Frage gestellt und vorgeschlagen, dass sein Star-Kunde stattdessen gegen Andy Ruiz oder Filip Hrgovic kämpfen könnte.

Der Boxpromoter hat an einem mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zwischen Joshua und Wilder gearbeitet und es wurde erwartet, dass es bald in Saudi-Arabien stattfinden würde.

3 Joshua hat sich vor seinem Boxdebüt mit Hearn zusammengetan und seitdem arbeiten sie zusammen Bildnachweis: Getty

In letzter Zeit kam es in dem Land im Nahen Osten zu einem Machtwechsel, wenn es darum ging, große Boxkämpfe auszutragen, und Joshua vs. Wilder blieb in der Schwebe.

Skills Challenge Entertainment, mit dem Hearn verhandelt hat, wurde durch ein neues Unternehmen ersetzt, das Tyson Furys Kampf mit dem ehemaligen UFC-Champion Francis Ngannou gebucht hat.

„Wir haben uns auf die Bedingungen für Joshua-Wilder geeinigt, aber bis wir einen Vertrag erhalten, findet der Kampf nicht statt“, sagte Hearn gegenüber Boxing King Media.

„Politisch hört es sich so an, als wäre da viel los. Für uns sind wir bereit, diesen Kampf anzunehmen. Shelly Finkel (Wilders Manager) und ich haben gesprochen, sie sind bereit, diesen Kampf anzunehmen.“

„Es muss nicht nur in Saudi-Arabien passieren. Mittlerweile gibt es weitere Gespräche über andere Länder, in denen es stattfinden könnte.

„In Saudi-Arabien gibt es eine Bewegung im Management und in der Eigentümerschaft des Boxsports, und es liegt an ihnen, was sie tun wollen. Wenn sie Joshua-Wilder nicht machen, geht es vielleicht woanders hin.

„Es ist einer der größten Kämpfe im Schwergewichtsboxen, uns wird gesagt, dass sie es tun (wollen). Es würde mich wirklich nicht wundern, wenn Joshua am Ende gegen Fury kämpfen würde.“

Hearn besteht darauf, dass Joshua nicht darauf warten wird, dass ein Mega-Geld-Konflikt mit Wilder zustande kommt, und behauptet, dass Gespräche mit anderen Kämpfern beginnen werden, wenn nicht bald ein Deal zustande kommt.

3 Hrgovic ist Usyks IBF-Pflichtherausforderer Bildnachweis: Mark Robinson/Matchroom

3 Joshuas erste Niederlage erlitt Andy Ruiz Jr. im Jahr 2019, aber AJ gewann den Rückkampf sechs Monate später Bildnachweis: Getty

„Filip Hrgovic (oder) Andy Ruiz“, sagte er, als er gebeten wurde, alternative Gegner für Joshua zu benennen.

„Ich weiß nicht. Es müsste ein Schritt nach oben sein, aber wahrscheinlich würde es außerhalb des Vereinigten Königreichs stattfinden, (weil) er in vier Monaten gerade zwei Kämpfe in der O2 (Arena) bestritten hat.

„Es gibt keine Garantie, dass er im Dezember kämpfen wird, und wir wollen den Wilder trotzdem zum Kämpfen bringen.

„Ich habe Saudi-Arabien bereits kontaktiert und gesagt: ‚Wer auch immer das Boxen vorantreibt, wir haben uns darauf geeinigt und sind bereit. Wenn Sie das tun möchten, ist das in Ordnung. Wenn nicht, kein Problem.‘“