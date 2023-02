Ed Sheeran teilt „turbulentes“ Kapitel in seinem Leben während der Instagram-Rückkehr

Ed Sheeran denkt laut über seinen Mangel an Social-Media-Aktivitäten nach.

Nachdem es auf Instagram relativ ruhig war, kehrte der 31-jährige Sänger auf die Plattform zurück, um mit seinen Anhängern ein ehrliches Gespräch über seine Abwesenheit zu führen.

„Hey Leute“, begann er in der Post vom 31. Januar. „Also ist mir klar, dass ich mich in den letzten Jahren nicht so sehr mit meinen sozialen Medien oder meiner Fangemeinde online beschäftigt habe und die Dinge, die auf diesem Konto gepostet wurden, vielleicht ein bisschen langweilig geworden sind. Es tut mir leid. Es ist meins Fehler.“

Warum er auf diesen Kanälen meistens geschwiegen hat, schlug Sheeran vor, er habe sich privat mit einigen Dingen befasst.

„Der Grund, warum ich dieses Video mache, ist, ganz ehrlich zu sein, dass in meinem Privatleben einige turbulente Dinge passiert sind“, fuhr er fort. „Also hatte ich einfach keine Lust, online zu sein und vorzugeben, jemand zu sein, der ich nicht bin, wenn ich mich nicht so fühlte. Und ich weiß, das klingt komisch, aber deshalb mache ich dieses Video, um zu sagen, dass die Dinge so aussehen hoch und ich bin wieder online.“