Ecuador hat am Dienstag den 60-tägigen Ausnahmezustand für die Gefängnisse des Landes ausgerufen.

Der Umzug folgte einer Welle der Gewalt, bei der 18 Insassen ums Leben kamen.

Was wissen wir sonst noch über die Maßnahme?

Rund 2.700 Soldaten stürmten ein Gefängnis, um die Kontrolle zurückzugewinnen, nachdem es am Sonntag zu Unruhen zwischen rivalisierenden Banden im Gefängnis Guayas 1 in der Hafenstadt Guayaquil gekommen war. Der Komplex beherbergt über 5.600 Gefangene.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft seien bei den Auseinandersetzungen elf Menschen verletzt worden.

Unter den Verletzten befand sich auch ein Angehöriger der Sicherheitskräfte.

Das Militär des Landes teilte mit, dass Truppen und Polizei nach Inkrafttreten des Ausnahmezustands in Guayas 1 eingedrungen seien, um die Ordnung wiederherzustellen und nach Waffen und anderen illegalen Gegenständen zu suchen.

Die ecuadorianische Regierung erklärte, sie habe die „vollständige Kontrolle“ über Guayas 1 wiedererlangt.

Präsident Guillermo Lasso sagte in einer in den sozialen Medien veröffentlichten Nachricht, dass die Regierung krimineller Gewalt „niemals nachgeben“ werde.

Der Beitrag enthielt Fotos von Sicherheitskräften, die mit gefesselten Händen Gefangene ohne Hemd bewachen.

„Die Mission besteht darin, die Ordnung in diesem Internierungslager wiederherzustellen, um das Leben, die Gesundheit und die Sicherheit der Insassen zu schützen“, sagte der Befehlshaber der Streitkräfte, General Nelson Proano, während er mit Reportern vor Guayas 1 sprach.

Er sagte, dass es sich bei den im Inneren des Komplexes zu hörenden Explosionen um „Explosionen der Elitegruppen der Streitkräfte“ handele.

Gewalt in ecuadorianischen Gefängnissen

Bei Unruhen zwischen rivalisierenden Banden in ecuadorianischen Gefängnissen kamen seit 2021 mindestens 420 Menschen ums Leben.

Ecuador, das an die großen Kokainproduzenten Kolumbien und Peru grenzt, dient über seinen Hafen in Guayaquil als Ausgangspunkt für den Transport der Droge in die USA und nach Europa.

Am Montag teilten die Behörden mit, dass Dutzende Wärter in Gefängnissen in fünf Provinzen als Geiseln gehalten würden.

Die SNAI-Gefängnisbehörde sagte, dass die Gefängniswärter in „guter Verfassung“ seien.

Ebenfalls am Montag teilten die Behörden mit, dass sich Häftlinge in 13 Einrichtungen im Hungerstreik befänden.

sdi/nm (AP, Reuters, AFP)