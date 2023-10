Inhalt Lesen Sie auf einer Seite Inhalt

In der neuen Fernsehdokumentation von Eckart von Hirschhausen erfahren Sie nicht nur viel über ADHS, sondern auch über ihn selbst. Denn er leidet an einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung betroffen. Hier spricht er mit ZEIT ONLINE über ADHS als Stigma, über die Superkräfte der Betroffenen und darüber, was der Preis ist, wenn die Krankheit nicht behandelt wird.

ZEIT ONLINE: Herr von Hirschhausen, ca ADHS wird in den Medien ausführlich darüber berichtet. Jetzt denken Sie auch über eine Fernsehdokumentation zum Thema nach – warum ist das so?

Eckart von Hirschhausen ist Arzt, Fernsehmoderator, Wissenschaftsjournalist, Komiker und Bestsellerautor.

Eckart von Hirschhausen: Sie haben Recht, Sie könnten den Eindruck gewinnen, dass ADHS eine Art Modeerscheinung und ein Social-Media-Hype ist. Für mich waren drei Dinge neu und wichtig: Rund zwei Millionen Erwachsene sind betroffen, oft ohne es zu wissen. Vor allem Mädchen und Frauen leiden anders, ruhiger, einsamer und kämpfen oft auch mit Ängsten, Depressionen oder Sucht. Und wir haben echte blinde Flecken in der Medizin und als Gesellschaft.

ZEIT ONLINE: Was meinst du damit?

Hirschhausen: Dass man beispielsweise bei unerkannter Hyperaktivität auf die falsche Fährte geraten kann. Deshalb treffe ich im Gefängnis einen jungen Mann, der dort nur richtig diagnostiziert und behandelt wird – dort aber mit legalen Drogen.

ZEIT ONLINE: Viele Menschen bemerken die typischen Symptome von ADHS, auch wenn sie überhaupt nicht betroffen sind. Es kommt immer wieder vor, dass sie Konzentrationsschwierigkeiten haben, nicht stillhalten können, impulsiv oder unberechenbar sind.

Hirschhausen: Natürlich, genauso wie jemand, der traurig ist, nicht unbedingt depressiv ist und man nach einer Stresssituation nicht automatisch für immer ein „Trauma“ hat. Ich möchte die Menschen auf keinen Fall kränker machen, als sie sind. Andererseits. Menschen mit psychischen Problemen sollten die Hilfe bekommen, die sie brauchen. Und das geschieht immer noch viel zu wenig, weil es an Grundlagenwissen über die wichtigsten Krankheiten, die Kontaktstellen und Behandlungsorte mangelt. Und ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass jetzt jeder Medikamente braucht.

ZEIT ONLINE: Eher?

Hirschhausen: Im Film zeige ich, dass Betroffene nicht nur hin und wieder Konzentrationsschwierigkeiten haben, sondern anhaltende Symptome haben. Um die Diagnose zu erfüllen, müssen diese bereits im Kindesalter begonnen haben. Das Spektrum ist groß, entscheidend ist immer der Leidensdruck. Und zwar nicht nur bei den Betroffenen selbst, sondern auch in ihrem Umfeld.

ZEIT ONLINE: In der Dokumentation erfahren Sie, dass Sie selbst betroffen sind. Seit wann wissen Sie davon?

Hirschhausen: Ich hatte schon lange meinen Verdacht. Und damit bin ich nicht allein. Gerade unter Menschen in Medienberufen und insbesondere unter Comedians gibt es viele mit Symptomen und einige, die sich öffentlich dazu äußern.

ZEIT ONLINE: Wann wurde bei Ihnen ADHS diagnostiziert?

Hirschhausen: Es war Teil meiner Entdeckungsreise in diesem Film, den gesamten Diagnoseprozess zu durchlaufen, zur Veranschaulichung – und zur Selbsterkenntnis. Es gibt keine Blutuntersuchungen oder Röntgenaufnahmen, anhand derer sich sagen lässt: Der Patient hat ADHS. Die Diagnose erfordert viele Gespräche mit Ärzten; Andere Ursachen müssen ausgeschlossen werden, etwa die Schilddrüse. Und man muss viele Fragebögen ausfüllen, am besten gemeinsam mit einem Angehörigen. Deshalb habe ich meine Frau mitgenommen – das war wirklich wichtig.

ZEIT ONLINE: Warum?

Hirschhausen: Die Fragebögen haben oft eine Skala von eins bis fünf, von „trifft überhaupt nicht zu“ bis „trifft völlig zu“. Und als ich viele Fragen stellte, dachte ich: „Ja, okay, das stimmt ein bisschen, ich gebe mir eine Drei“, und meine Frau lachte nur und sagte: „Auf jeden Fall eine Fünf!“

ZEIT ONLINE: Bei welchen Fragen war dies der Fall? Was meinte sie?

Hirschhausen: Oh – da ist viel zusammengekommen. Von „Ich verliere Dinge, die wichtig sind“, „Ich plane nicht im Voraus“, „Ich bin immer in Bewegung, als ob ich von einem Motor angetrieben würde“, „Es fällt mir schwer, darauf zu warten, dass andere etwas sagen.“ Ich unterbreche andere“. Oder der Klassiker: „Ich höre nicht wirklich zu, wenn jemand etwas zu mir sagt.“

ZEIT ONLINE: Wie gehen Sie in Ihrer Familie damit um, nachdem Sie davon erfahren haben?

Hirschhausen: Im Grunde sehr gut, dafür bin ich super dankbar. Menschen sind immer mehr als ihre Diagnosen, ich möchte keine Etikette oder gar Entschuldigung, ich möchte einfach nur verstanden werden und ein gutes Gegenüber sein. Das ist nicht immer einfach. ADHS ist keine einzige große Katastrophe, sondern eine Ansammlung vieler kleiner Stresssituationen mit viel Frust und enttäuschten Erwartungen auf beiden Seiten. Und ich bin nur mäßig betroffen und einigermaßen einsichtig. Es gibt so viele schlimmere Fälle mit weniger Ressourcen.

ZEIT ONLINE: Wie wirkt sich die Krankheit noch auf Sie aus?

Hirschhausen: Einerseits bin ich impulsiv. Und wenn ich mich konzentriere, vergesse ich alles um mich herum, das nennt man Hyperfokus. Dann ignoriere ich den nächsten Termin oder die nächste Frist oder die Tatsache, dass die nächste Verpflichtung nicht dort ist, wo ich bin, sondern mehrere Kilometer entfernt. Manchmal frage ich mich, wie jemand so dumm sein kann.

ZEIT ONLINE: Für andere ist das wahrscheinlich nicht so lustig.

Hirschhausen: Ich habe oft gedacht: „Na ja, ich bin einfach so ein kreativer Kerl, und die Leute verstehen, dass ich so bin, und dann ist es nicht so schlimm.“ Aber ich habe die Wirkung auf andere unterschätzt. Sie können dies schnell als persönliche Respektlosigkeit oder als Rücksichtslosigkeit interpretieren. Ähnlich verhält es sich mit meiner impulsiven Natur: In bestimmten Fällen ist sie schlagfertig und lustig. Dann lockert es eine Situation auf oder ermöglicht die nächste gute Idee. Aber was ich jetzt deutlicher sehe als zuvor: Bei einer Fernsehproduktion mit 100 Leuten muss es einen Moment geben, ab dem ich mich einfach an das halte, was vorher vereinbart wurde – egal, wie gut oder schlecht die Idee, die in meinem Kopf schießt, schießt .

ZEIT ONLINE: Nehmen Sie Medikamente ein, um solche Situationen zu vermeiden?

Hirschhausen: Ja. Ich habe zwei verschiedene Substanzen getestet und probiere gerade die genaue Dosierung und Wirkung aus. Das hilft mir, mich besser zu konzentrieren. Ich trage seit meinem 50. Lebensjahr eine Brille. Das ist mein Werkzeug vor meiner Stirn, weil meine Augen nicht mehr so ​​gut fokussieren. Und das Medikament ist eine Fokussierungshilfe für das, was hinter der Stirn passiert. Ich sehe meine Prioritäten klarer und kann dadurch länger an einer Sache festhalten. Keine Schande.

ZEIT ONLINE: Nimmst du es ständig?

Hirschhausen: Nein, ich habe in den Herbstferien nichts eingenommen und keine Sekunde vermisst. Aber wenn ich Tage mit vielen Terminen habe, mit Vorträgen, Moderationen oder TV-Produktionen, an denen viele andere Leute beteiligt sind, dann nehme ich es jetzt.

ZEIT ONLINE: Der bekannteste Wirkstoff Methylphenidat, der in Präparaten wie Ritalin enthalten ist, steht immer wieder in der Kritik. Man sagt, es macht Lärm oder verwandelt einen in eine andere Person.

Hirschhausen: Ich hatte auch Angst, irgendwie abzustumpfen oder langsamer zu werden. Aber das ist nicht passiert. Ich bin kein anderer Mensch geworden. Und mein Schreibtisch hat sich auch nicht von selbst aufgeräumt.