Wird KI die gesamte Musikindustrie auf den Kopf stellen? © Montage

KI-generierte Songs erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Doch während die Technologie boomt, bangen Musikschaffende um ihre Existenz.

Frankfurt – In diesem Sommer schaffte es der erste KI-generierte Song in die deutschen Charts. Das Stück „Verknallt in einen Talahon“ des Künstlers Butterbro ging zunächst in den sozialen Netzwerken viral, verzeichnet mittlerweile aber auch bei Spotify über sechs Millionen Aufrufe. Ende August veröffentlichte die komplett von künstlicher Intelligenz erschaffene audiovisuelle Kunstfigur „Namae Koi“ ihre Debütsingle „Echoes In The Steel“.

Es zeichnet sich ab: KI spielt in der Musikbranche eine immer größere Rolle. Bei Komponisten und Musikproduzenten löst das vor allem eines aus: Angst vor der Zukunft.

KI-Tools eröffnen neue Möglichkeiten der Musikproduktion – auch für Nicht-Musiker

Der KI-Avatar „Namae Koi“ wurde von der Designerin Mieke Haase entworfen. Sie selbst bezeichnet sich nicht als Musikerin, sondern als „audiovisuelle Künstlerin“, erklärt sie im Interview mit IPPEN.MEDIADie Single „Echoes In The Steel“ und das dazugehörige Musikvideo entstanden nicht etwa in einem Tonstudio, sondern wurden mit Hilfe einer Reihe von KI-Tools erstellt – darunter auch das derzeit viel diskutierte Programm „Suno“. Anhand des Text-Audio-Modells kann jeder Nutzer mit wenigen Mausklicks Songs produzieren.

Aber man müsse „die Musik beschreiben, Künstlernamen dürfen nicht genannt werden. Stattdessen muss man versuchen, genau zu beschreiben, was man am Ende erreichen will“, erklärt Haase weiter: „Manchmal geht es ganz schnell und manchmal muss man sich erst 50 furchtbare Songs anhören.“ Insgesamt sei das Erstellen von Songs und Musikvideos trotz der Hilfe der KI „keine leichte Aufgabe.“ „Ich habe bereits vier weitere Songs erstellt und arbeite jetzt an den Videos dazu. Das ist richtige Arbeit“, erklärt Haase.

Tool „Suno“ erfreut sich großer Beliebtheit – doch KI sorgt auch in der Musikbranche für Probleme

Text-to-Song-Generatoren wie „Suno“ schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Voicemod, Loudly und Wotja sind nur drei Beispiele für eine Vielzahl von Angeboten, die aufpoppen, wenn man bei Google nach „Text-to-Song-KI“ sucht. Doch die zahlreichen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in der Musikbranche bringen auch Probleme mit sich: 2023 wies Sänger Bad Bunny in einem Gespräch mit Zeit Gerüchte, dass er bald einen neuen Song mit Justin Bieber veröffentlichen würde.

Ende letzten Jahres kursierte jedoch plötzlich ein Song auf TikTok, dessen Inhalt stark nach den Stimmen von Bieber und Bad Bunny klang. Laut der Zeit Millionen von Likes, aber bald stellte sich heraus, dass es von einem Künstler namens FlowGPT mithilfe von KI erstellt wurde. Bad Bunny war nicht glücklich, nannte es ein „beschissenes Lied“ und es wurde von TikTok entfernt.

Probleme mit KI in der Musik: Wem gehört das Lied – und woher kommt es?

Die unbeabsichtigte Wiedergabe berühmter Stimmen ist nicht das einzige Problem bei der Arbeit mit KI: Auch Musikschaffende rücken immer wieder die Frage nach Urheberrechtsverletzungen durch große KI-Modelle in den Fokus. Denn Sprachmodelle werden auf Basis vorhandener Daten trainiert, meist ohne die Erlaubnis oder gar das Wissen der Eigentümer – und ohne diese zu bezahlen.

Damit ist von KI generierte Musik eigentlich immer von von Menschen produzierter Musik abgeleitet. Matthias Hornschuh, Filmkomponist, GEMA-Aufsichtsrat und Sprecher der Kreativen in der Initiative Urheberrecht, sieht darin einen „absolut beispiellosen Raubzug von GenAI-Betreibern, die sich längst unlizenziert, unentgeltlich und ohne jede Möglichkeit der Gegenwehr sämtliche digital verfügbaren Werke und Dienste geschnappt haben, während die so trainierten Modelle sich darauf vorbereiten, Künstler aus aller Welt in ihren eigenen Märkten zu ersetzen (…)“, konstatiert er gegenüber IPPEN.MEDIA.

Angst vor KI bei Musikschaffenden: Studie zeigt Ausmaß

Tatsächlich ist die Angst unter Musikschaffenden groß, im Laufe der Zeit durch KI ersetzt zu werden. Im Auftrag von GEMA und SACEM untersuchte das Forschungsinstitut „Goldmedia“ zwischen Juli 2023 und Januar 2024 in einer Studie die Auswirkungen generativer KI auf die Musikbranche in Deutschland und Frankreich. Demnach sehen 64 Prozent der teilnehmenden GEMA- und SACEM-Mitglieder KI in der Musik als Risiko, 71 Prozent befürchten eine Gefährdung ihrer wirtschaftlichen Grundlage. Zudem sieht die Studie im Jahr 2028 rund 950 Millionen Euro an Urheberrechtseinnahmen ohne Beteiligung an KI-Einnahmen gefährdet.

Filmkomponist Hornschuh sagt: „Komponisten, Texter und vor allem viele Musiker geben bereits ihren Beruf auf. Einer der meistbeschäftigten Tontechniker Deutschlands für Filmmusik hat gerade bekannt gegeben, dass er seinen Job aufgibt: Er könne damit künftig keine Familie mehr ernähren.“ Die Zukunft der Musikbranche im Hinblick auf KI bezeichnet er deshalb als „düster“.

KI in der Musik: „Wir werden uns danach sehnen, Menschen mit einer Gitarre auf der Bühne zu sehen“

Generell stellt Hornschuh die Frage: „Warum und zu welchem ​​Zweck sollte man Musik wollen, die nicht von Menschen gemacht wurde? Sie ist nicht gemeint, sie drückt nichts aus, sie hat weder Absicht noch Bedeutung“, räumt dann aber ein: „Natürlich kann Generative KI auch für fähige Musikschaffende im Bereich der Musik ein Werkzeug sein, das hilft, konkrete Ideen umzusetzen – und dafür einen erheblichen Aufwand erfordert.“

Ich denke, dass es letztendlich die Kreativen und Musiker sein werden, die KI-Tools optimal nutzen werden.

Kritiker von KI in der Musik argumentieren immer wieder, dass sie nicht in der Lage sei, emotionale Tiefe und authentische Klänge zu erzeugen. Auch Designerin und „Namae Koi“-Erfinderin Mieke Haase glaubt, dass „die menschliche Note extrem wichtig ist“. Obwohl sie die Möglichkeiten von KI und die Türen, die sie öffnet, sehr schätzt – und ihr neuester KI-Song „Echoes In The Steel“ viel positives Feedback bekommen hat – sagt sie: „Echte Musik wird nicht verschwinden.“ Im Gegenteil: „Echte Musik wird fast unbezahlbar sein“, glaubt Haase und prognostiziert: „Wir werden uns danach sehnen, Menschen mit einer Gitarre auf der Bühne zu sehen.“