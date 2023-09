Amazon bewachte seinen neuen Echo Hub Smart Controller im Demoraum des heutigen großen Hardware-Events genau. Aber ich habe es geschafft, ein paar Sekunden lang ein funktionierendes Tischgerät auszuprobieren, bevor es weggeschafft wurde. Ich habe es auch bei der Wandversion auf Herz und Nieren geprüft, und obwohl es in einigen Fällen prompt auf Berührungen reagierte, ist es kein iPad – oder gar ein Fire-Tablet.

Vielleicht ist es zu viel verlangt, für weniger als 180 US-Dollar ein leistungsstarkes Tablet an der Wand zu haben, das Ihr gesamtes Smart Home steuert. Der Echo Hub schaltete sofort eine Lampe in der Nähe ein, als ich auf „Ein“ tippte. Es aktivierte schnell eine Baby-Crying-Routine, die Schlaflieder auf einem Echo Show 5 abspielte. Es akzeptierte Wisch- und Druckbewegungen mit guten Reaktionszeiten – schneller als das aktuelle Echo Show 15, das am besten vergleichbare Smart Display. Aber als ich versuchte, darauf zu tippen, zu wischen, noch einmal zu tippen und damit zu interagieren, wie man es mit einem Smartphone oder Tablet tun würde, wurde es immer verwirrter, je schneller ich mich bewegte.

Aber für den Anwendungsfall der Smart-Home-Steuerung ist mein erster Eindruck, dass es sich um ein überzeugendes Gerät handelt, insbesondere zu diesem Preis.

1 / 3 Die Sanus Tischhalterung. Foto von Jennifer Pattison Tuohy / The Verge 1 / 3 Die Sanus Tischhalterung. Foto von Jennifer Pattison Tuohy / The Verge

Die neuen, auf Smart Homes ausgerichteten Widgets erleichtern die Interaktion, um beispielsweise die Live-Ansicht einer Kamera anzuzeigen, ein Licht anzupassen oder eine Routine per Fingertipp auszuführen. Diese drei neuen Widgets können zum Startbildschirm hinzugefügt werden: eines ist spezifisch für den Raum, in dem sich das Gerät befindet, eines ist für alle angeschlossenen Kameras (klingelt nur beim Start), die eine aktualisierte Live-Ansicht zeigen, und eines spiegelt die Favoriten in Alexa wider App. Eine immer verfügbare Seitenleiste öffnet ein Widget zur Steuerung von Geräten in anderen Räumen (in der Alexa-App „Gruppen“ genannt) und es gibt einen Bildschirm zum Ausführen von Routinen durch schnelles Tippen.

Die Widgets sind interaktiv; Sie können darauf tippen, um das Licht auszuschalten, die Temperatur eines Thermostats einzustellen usw. Und das mit nur einem Fingertipp, nicht mit zwei oder drei, wodurch es als Smart-Home-Controller verwendbar ist. Sie müssen es nicht aufwecken, um an die Bedienelemente zu gelangen. Sie (sollten) erscheinen, wenn Sie sich nähern, sodass Sie darauf tippen und gehen können.

Das erste neue Widget zeigt Geräte in dem Raum an, dem der Echo Hub zugewiesen ist. Foto von Jennifer Pattison Tuohy / The Verge

Dieses neue Kamera-Widget zeigt aktualisierte Live-Schnappschüsse von Ring-Kameras. Foto von Jennifer Pattison Tuohy / The Verge

Ich konnte diesen Wechsel vom Umgebungsmodus (Anzeige einer Uhr oder von Bildern) zu den Widgets nicht ausprobieren, da sich immer zu viele Leute um das Ding drängten, aber ich habe die neue Funktion für adaptive Inhalte auf einem nahegelegenen Echo Show 8 ausprobiert Das hat eine ähnliche Funktion, bei der aus der Nähe unterschiedliche Inhalte angezeigt werden, wenn man weiter weg ist, und es hat sich relativ schnell angepasst, als ich näher kam.

Der Echo Hub ist sehr klein und leicht. Sein Profil ist schlank genug, um an Ihrer Wand unauffällig zu wirken, aber Sie können trotzdem problemlos auf eine Stummschalttaste und Lautstärkeregler zugreifen. Das Kabelmanagement für eine Wandhalterung stellt hier wahrscheinlich die größte Herausforderung dar, es sei denn, Sie haben Ethernet in Ihren Wänden verkabelt und können PoE nutzen.

Erkenne den Unterschied. Von vorne sehen sich der neue Echo Show 8 und der Eco Hub sehr ähnlich. Foto von Jennifer Pattison Tuohy / The Verge

Obwohl es eindeutig für die Wandmontage konzipiert ist, scheint die Verwendung auf einem Tisch eine gute Alternative zu sein, obwohl Sie für einen Sanus-Ständer (dasselbe Unternehmen, das das Show 15-Zubehör herstellt) 29,99 US-Dollar bezahlen müssen.

Abgesehen von den neuen Smart-Home-Widgets besteht die restliche Software ausschließlich aus Echo Show. Sie können hier jedes beliebige Echo Show-Widget hinzufügen, die Smart-Home-Widgets gelten jedoch (vorerst) nur für den Hub. Wenn Sie von oben nach unten wischen, wird das Menü „Anzeigen“ angezeigt. Wenn Sie auf eine Kamera tippen, wird derselbe Live-Ansichtsbildschirm angezeigt, den Sie von den Show-Geräten kennen.

Durch Tippen auf einige der Smart-Home-Geräte in den Widgets wird jedoch ein Seitenbildschirm für tiefergehende Steuerungen angezeigt. Wenn Sie es also zur Smart-Home-Steuerung verwenden, können Sie dies alles vom Hauptbildschirm aus tun, was den Vorgang beschleunigt. Echo Show-Geräte machen Übergänge traditionell nicht besonders gut, daher ist dies eine gute UI-Implementierung.