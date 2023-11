„Echo“ debütiert unter neuem Marvel-Spotlight-Banner, weniger Fokus auf MCU – Frist

Wann Echo erscheint am 10. Januar 2024 bei Disney+ und wird unter dem neuen Marvel Spotlight-Banner uraufgeführt, komplett mit einem neuen Intro-Logo, komponiert vom Oscar-prämierten Komponisten Michael Giacchino. Im Wesentlichen handelt es sich bei der neuen Unterkategorie von Marvel um ein Branding für eigenständige Angebote im Gegensatz zu Serien und Filmen, die eine Verbindung zum größeren Marvel Cinematic Universe herstellen.

Die Unterkategorie hat ihren Namen von einer Anthologie-Comicserie, die 1971 erstmals von Marvel eingeführt wurde und in der neue Charaktere vorgestellt wurden, auf die sich die Leser in mehreren Ausgaben nicht vollständig festlegen mussten.

Die Nachricht wurde am Freitagabend bei einer Vorführung der ersten beiden Folgen im The District im Choctaw Casinos & Resorts in Durant, Oklahoma, im Rahmen einer größeren Feier zum Choctaw Day bekannt gegeben.

Laut Marvel.com sagte Brad Winderbaum, Head of Streaming bei Marvel Studios, bei der Vorführung: „Marvel Spotlight bietet uns eine Plattform, um fundiertere, charakterbasierte Geschichten auf die Leinwand zu bringen, und im Fall von Echo konzentrieren wir uns auf die Straßenebene.“ Es geht um die Kontinuität einer größeren MCU.“

„Genauso wie Comic-Fans nicht lesen mussten Rächer oder Fantastischen Vier genießen a Geisterfahrer „Spotlight-Comic“, fügte er hinzu, „unser Publikum muss keine anderen Marvel-Serien gesehen haben, um zu verstehen, was in Mayas Geschichte passiert.“

Was ist das Ironische am Putten? Echo Unter dem neuen Marvel Spotlight-Banner steht, dass die Show tatsächlich eine Verbindung zum größeren MCU herstellt. Im Mittelpunkt der Serie steht die gehörlose Attentäterin der amerikanischen Ureinwohner, Maya Lopez, der zum ersten Mal auf Disney+ auftrat Falkenauge. Auch Vincent D’Onofrios Bösewicht aus der Disney/Netflix-Serie Draufgängerspielte auch in Falkenauge und setzt seine Geschichte fort Echo.

Mehrere Disney+-Serien haben eine Verbindung zu den größeren MCU-Filmen, also den Disney+-Filmen WandaVision übertrug sich auf den Film Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinnswährend beide WandaVision Und Frau Marvel Serienbrücke zum kommenden Film vom 10. November Die Wunder. 2019 Kapitän Marvel Der Film knüpft an die Disney+-Serie an Geheime Invasion mit Samuel L. Jackson.

Schauen Sie sich hier das neue Marvel Spotlight-Logo an.