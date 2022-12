Ebanie Bridges sieht scharf aus beim offenen Training im Ring vor dem Groll-Match mit Shannon O’Connell, die sie als “skanky Stripperin” beschrieb.

Ebanie Bridges sieht für ihren bevorstehenden Weltmeistertitel gegen ihre Landsfrau Shannon O’Connell besonders motiviert aus.

Das Paar wird am Samstagabend auf der Undercard von Josh Warrington gegen Luis Alberto Lopez kämpfen, und obwohl sie in Bezug auf den Geburtsort eine Affinität teilen, endet es hier, da sie sicherlich nicht als Freunde betrachtet werden können.

Bridges sah beim offenen Training am Mittwoch scharf aus

Der bevorstehende Kampf von Bridges hat sicherlich einen persönlichen Vorteil

Bridges hat sich in den letzten Jahren im Ring hervorgetan und sich von einer ersten Karriereniederlage gegen Shannon Courtenay im letzten Jahr erholt, um drei Siege in Folge zu verbuchen und IBF-Weltmeister im Bantamgewicht zu werden.

Außerhalb des Rings ist Bridges aufgrund ihrer Entscheidung, Dessous zum Wiegen zu tragen, auch zu einem Fanfavoriten geworden, aber dies hat auch Kritik geerntet, vor allem von ihrer kommenden Gegnerin.

„Ich weiß nicht, ob ich sie eine Schönheitskönigin nennen würde, eher eine schäbige Stripperin oder so, ich weiß es nicht“, sagte O’Connell Anfang dieses Jahres gegenüber DStyleBoxing.

Als Antwort auf O’Connells Sticheleien sagte Bridges im Main Event Boxing Podcast: „Die Sache mit den schäbigen Stripperinnen, ich werde mir Hemden machen lassen, auf denen ,skanky Stripperin‘ steht.

„Ich frage mich, wie du erklären willst, dass du von einer schäbigen Stripperin geschlagen wurdest, die den Sport nicht ernst nimmt?

„Egal was, schau es dir an [Floyd] Mayweather, er ist unglaublich, er hat immer noch so viele Hasser. Jeder hat Hasser. Canelo Alvarez hat Hasser. Claressa Shields hat Hasser. Manche Leute hassen es einfach.

Mark Robinson Matchroom Boxen O’Connell hat einen Rekord von 23-6-1 als Profi mit 11 KOs

„Die echten Menschen, die Menschen, die Boxen verstehen, die Boxen kennen, die keine persönliche Vendetta haben … sie können die Wahrheit über mich sehen, sie können sehen, was ich getan habe und was ich bin, und das ist alles, was zählt .

„Ich mache nicht zu viel Aufhebens um Leute, die hassen und es nicht sehen können. Ich bin nicht hier, um wirklich jemandem das Gegenteil zu beweisen, ich bin nur hier, um mein Bestes zu geben und mein Bestes zu geben.

„Ich habe das Gefühl, wenn ich Shannon besiege, wenn ich sie KO schlage, wäre das eine großartige Aussage für all die Leute, die gegen den Blonde Bomber sind, besonders in Australien.

„Aber ich werde einfach rausgehen und gewinnen, und ich bin sicher, ich werde ein paar Leute zum Schweigen bringen.“