Madison Keys trotzte einer Verletzungsangst und erreichte ihr zweites Eastbourne-Finale, indem sie ihre US-Amerikanerin Coco Gauff mit einem Sieg in geraden Sätzen beim Rothesay International besiegte.

Der Champion von 2014, der Mitte des zweiten Satzes einen schlimmen Ausrutscher erlitt, triumphierte im stürmischen Devonshire Park mit 6:3, 6:3 gegen die Nummer 7 der Welt.

Der frühere Zweitplatzierte der US Open, Keys, war bereits am Freitag in der ersten Runde von Wimbledon gegen den britischen Wildcard-Spieler Sonay Kartal ausgelost worden.

Im Finale am Samstag trifft sie auf die Russin Daria Kasatkina, die im anderen Viertelfinalspiel die Italienerin Camila Giorgi besiegte.

„Ich hatte bisher ein etwas nicht so tolles Jahr, daher ist es großartig, hier ins Finale zu kommen, wo ich meinen ersten Titel gewonnen habe“, sagte die 28-jährige Nummer 25 der Welt in ihrem Interview auf dem Platz .

„Es ist definitiv zehnmal schwieriger, wenn man Coco spielen muss und dann noch Hurrikanwinde hinzufügt.“

„Ich bin sehr froh, dass es mir gelungen ist, ein nicht allzu kompliziertes Spiel zu bestreiten und den Sieg zu holen. Ich freue mich sehr auf das Finale morgen.“

Gauff, die ihre Doppelpartnerin Jessica Pegula besiegte und das Halbfinale erreichte, schien bereit für ein Comeback zu sein.

Doch nachdem sie im ersten Spiel des zweiten Satzes den Aufschlag gebrochen hatte, verspielte die 19-Jährige einen 40:0-Vorsprung und machte dann bemerkenswerte drei Doppelfehler in Folge im Vorteil, um ihrer Gegnerin den Ausgleich zum 2:2 zu ermöglichen.

Ungesetzte Keys musste sich nach einem schmerzhaften Sturz im nächsten Spiel an der Hüfte festhalten, erholte sich jedoch ausreichend, um in einer Stunde und 21 Minuten weiterzukommen.

„Ich bin einfach ausgerutscht und meine Hüfte ist in die Richtung gerutscht, in die sie nicht hätte gehen sollen“, sagte sie. „Hoffentlich ist es für morgen in Ordnung.“

Die Nummer 11 der Welt, Kasatkina, setzte sich im zweiten Halbfinale am Freitag gegen Giorgi durch und setzte sich mit 6:2, 7:5 durch.

Die 26-Jährige, die nach der Sperre für russische und weißrussische Spieler im letzten Jahr ihr erstes Turnier in Großbritannien seit 2021 bestritt, schaffte den Eröffnungssatz in etwas mehr als einer halben Stunde.

Dennoch musste sie in einer knappen Sekunde eine Aufholjagd abwehren, nachdem Giorgi einen 1:4-Rückstand auf 5:5 ausgleichen konnte.