Die Nummer sieben der Welt, Coco Gauff, zog mit einem komfortablen 6:1, 6:1-Sieg über die Britin Jodie Burrage in die Runde der letzten Acht des Rothesay International in Eastbourne ein.

Der US-Amerikaner brauchte nur 59 Minuten, um den Sieg zu komplettieren. Das einzige Highlight für Burrage, der eine Wimbledon-Wildcard hat, war ein Aufschlagbreak zum 5:1 im zweiten Satz.

Gauff trifft nun auf seine Landsfrau und Doppelpartnerin Jessica Pegula, die in einem Aufeinandertreffen der beiden besten Amerikanerinnen der Tour die kolumbianische Qualifikantin Camila Osorio mit 6:2, 1:6, 6:3 besiegte.

Der Amerikaner genießt die relative Ruhe von Eastbourne vor Wimbledon nächste Woche.

„In einer Stadt wie Eastbourne zu sein, in der man zu Fuß gehen kann, erinnert mich an mein Zuhause. Es ist friedlich und das brauche ich, bevor ich an einem Grand Slam teilnehme“, sagte sie gegenüber BBC2.

Die Vertretung Großbritanniens im Dameneinzel endete mit dem Ausscheiden von Harriet Dart gegen die Lettin Jelena Ostapenko, die mit 6:3 und 6:4 verlor, während die an neunte gesetzte Russin Daria Kasatkina die Zweitplatzierte von Wimbledon 2021, Karolina Pliskova, in drei Sätzen besiegte.

Der Titelverteidiger und Topgesetzte der Männer, Taylor Fritz, wurde von seinem kalifornischen Landsmann Mackenzie McDonald ausgeschaltet, der sich von einer Panne in jedem Satz erholte und mit 7-6 (3), 7-6 (8) gegen die Nummer neun der Welt gewann.

„Es ist ein großer Sieg für mich. Taylor ist ein enger Freund und es ist immer schwer, gegen seine Freunde zu spielen. Es war ein harter Kampf da draußen“, sagte McDonald in seinem Interview auf dem Platz.

Der Amerikaner trifft im Viertelfinale auf den Schweden Mikael Ymer, nachdem er den Heimfavoriten Liam Broady mit 6:2 und 6:4 besiegt hatte.

Der an Nummer acht gesetzte Miomir Kecmanovic kämpfte gegen den Qualifikationsspieler Aleksandar Vukic zu einem 7:6 (6) und 6:4-Sieg und trifft auf den Franzosen Gregoire Barrere, nachdem er den fünftgesetzten Nicolas Jarry in drei Sätzen besiegt hatte.