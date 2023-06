Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Solide Audiowiedergabe

Leicht und bequem für stundenlangen Gebrauch

Lange Akkulaufzeit, mit 4-maligem Aufladen im Koffer

Vielversprechende Bluetooth-Funktionen der nächsten Generation Nachteile Scheußliche Touch-Steuerung

Nicht ganz dem neuesten Stand der Technik entsprechende aktive Geräuschunterdrückung

Hört nicht auf zu spielen, wenn man es aus den Ohren nimmt Unser Urteil Die zukunftssicheren kabellosen Air Pro 3 ANC-Ohrhörer von EarFun kombinieren erstklassigen Klang mit dem, was die nächsten großen Dinge in der Bluetooth-Technologie sein könnten.

Preis bei Überprüfung

79,99 $

Die besten Preise heute: EarFun Air Pro 3

79,99 $

Verzeihen Sie, wenn ich stehe und die neuen Flaggschiff-Ohrhörer mit Geräuschunterdrückung von EarFun, den Air Pro 3, begrüße. Diese mächtigen Milben voller Funktionen liefern dynamischen, detaillierten und vollen Klang. Obwohl sie in der Bassartikulation etwas zurückhaltend sind, liefern sie viel von dem, was man von Kopfhörern mit viel höheren Preisen bekommt.

Der Tragekomfort ist gut – ich kann sie stundenlang tragen – und die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist im Vergleich zu den früheren Bemühungen des Unternehmens verbessert und eliminiert einen Großteil des Flug-, Zug- und Buslärms sowie der Windgeräusche beim Gehen .

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Geräuschunterdrückung des Air Pro 3 verbessert wurde

Was den Air Pro 3 wirklich von seiner Konkurrenz im mittleren Preissegment unterscheidet, ist ein futuristischer Funktionsumfang, der in den kommenden Jahren an Nutzen und Service wachsen könnte. Durch den Einsatz des brandneuen Audiochips Qualcomm QCC3071 hat EarFun die Majors ausmanövriert und die allerersten Ohrhörer auf den Markt gebracht, die die Bluetooth LE Audio-Architektur der nächsten Generation unterstützen und dabei Hand in Hand mit dem ebenso neuen LC3-Codec (Low Complexity Communications) arbeiten. Insgesamt diese Upgrades könnte bieten eine Reihe benutzerfreundlicher Verbesserungen – Wenn Auch Hardwarehersteller auf der Wiedergabeseite übernehmen diese Standards und spielen ihre Stärken aus. So wie es aussieht, ist das jedoch ein sehr großes Problem „Wenn.“

EarFun bietet auch die Air S an – ähnlich gestaltete Ohrhörer mit Düsenspitze, die ebenfalls deutlich günstigere Alternativen zu den „echten kabellosen“ Angeboten von Apple, Bose, Jabra und dergleichen darstellen. Obwohl ich die Akkufunktionen, den Preis und das Gesamtklangprofil des Air S genossen habe, hatte ich etwas zu bemängeln: Diese Kopfhörer sind in meinen Ohren rutschig und müssen regelmäßig nachjustiert werden, um in der Primärposition zu bleiben. Sie verfügen außerdem über eine mittelmäßige Geräuschunterdrückung und eine flockige Touch-Steuerung.

Der Air Pro 3 geht auf diese Probleme ein und behebt sie größtenteils, sodass ich mich ein wenig vorausschauend fühle.

1. Im Vergleich zum EarFun Air S (links) weist der Air Pro 3 (rechts) ein eleganter geformtes Gehäuse und einen hilfreichen, genoppten Touch-Spot auf. Jonathan Takiff/Gießerei

Die Krümmung des Gehäuses der neuen Kopfhörer wurde rasiert und neu ausgerichtet, sodass diese Dinge ruhig sitzen und einen engeren Abschluss in meinem Gehörgang gewährleisten – was sowohl für die passive als auch die aktive Geräuschunterdrückung entscheidend ist – und sie eine vollere Bassleistung liefern.

Die neu eingepflanzten Grübchen an der Oberseite der Ohrstöpsel sind nicht nur ein hübsches dekoratives Designelement, sie helfen dem Träger auch dabei, den Finger an der richtigen Stelle zu landen manche Thermo-Touch-Steuerungsvorgänge. In der Bedienungsanleitung von EarFun wird jedoch immer noch nicht ausreichend erklärt, wie man die Lautstärke erhöht (mithilfe des Knopfknopfs auf der rechten Seite) und die Lautstärke verringert (auf der linken Seite), um zusammenzuarbeiten. Die Anweisung „einmal tippen“ sollte eigentlich „schnell schnippen „Ihre Fingerspitze nach oben (oder unten)“ in der thermischen Berührungszone. Lassen Sie Ihren Finger verweilen und der Sensor der Knospe interpretiert die Geste als Doppeltipp, wodurch die Musik angehalten wird. Es ist sehr seltsam. Und es ist sehr nervig.

Positiv zu vermerken ist, dass ich froh bin, berichten zu können, dass die Geräuschunterdrückung des Air Pro 3 mit einem Array aus sechs Mikrofonen verbessert wurde (das frühere Modell hatte vier Mikrofone), und ich habe festgestellt, dass es bei der Unterdrückung einer Vielzahl von Jammern/Geräuschgeräuschen recht gut funktioniert. dröhnender Motor sowie Windgeräusche. Es hilft immer noch nicht viel dabei, die Geräusche anderer Leute zu unterdrücken, die in Ihrer Gegenwart chatten (live oder im Fernsehen), oder störende Umgebungsgeräusche zu unterdrücken, wenn Sie einen Anruf entgegennehmen. Anrufer sagten, ich klinge gedämpft und fragten: „Sind Sie draußen?“ auch wenn ich es nicht war.

Diese Probleme treten bei den modernsten ANC-Ohrhörern von heute nicht auf – den Bose QuietComfort Earbuds II, den Apple AirPods Pro (2).nd Generation) und den Sony WF-1000XM4 – aber für einen Satz davon zahlen Sie das Drei- oder Vierfache.

Wie klingen die EarFun Air Pro 3?

EarFun verfügt über eine gut ausgestattete App, die Batterieverfolgung und anpassbare EQ-Einstellungen umfasst. Jonathan Takiff/Gießerei

Der EarFun Air Pro 3 schmiegt sich angenehm an Ihren Kopf, mit einem sehr klaren und präsenten Mitteltonbereich und einer gut artikulierten Höhenwiedergabe. Hier gibt es etwas mehr Tiefton-Kick als beim Air S, obwohl der wollig warme Bass immer noch nicht so nuanciert ist wie bei Kopfhörern der Spitzenklasse.

Ich freue mich auch, Ihnen mitteilen zu können, dass die werkseitige Entzerrung der drei Geräuschunterdrückungsmodi angepasst wurde, sodass die Klangkonturierung der energieeffizientesten „Normal“-Einstellung jetzt ausgewogener und weniger hoch ist.

Ein nicht optimaler maximaler Lautstärkepegel bleibt ein Dauerproblem von EarFun beim Air Pro 3. In Innenräumen spielen sie laut genug für mich, aber bei einem lauten Stadtbummel sehnte ich mich wirklich nach mehr Kick von einer neuen Sammlung von Rockkonzertauftritten Ich habe bei Amazon Music gefunden: Glory Days, Glory Shows!, Zusammenstellung von Melodien von Springsteen (natürlich), Bowie, The Doors, Genesis, Talking Heads, Chuck Berry und Roger Waters. Wie ich beim Air S herausgefunden habe, ist es zum Ausgleich möglich, die Lautstärke des Air Pro 3 um mindestens ein paar Dezibel zu erhöhen, indem man den EQ-Bildschirm der EarFun-App öffnet und die virtuellen Schieberegler auf allen sechs Frequenzbändern nach oben drückt maximale Position. Wenn Sie das tun, werden Sie feststellen, dass mehr als genug Lautstärke zum Spielen vorhanden ist, wenn auch mit etwas Signalkomprimierung.

Beim Hören im Freien ist diese Klangquetschung kaum wahrnehmbar oder störend; aber in ruhigen Zonen, mit weniger Ablenkung, schwächte mein grober Trick den intimen Charme von Melody Gardots gurrenden Chanteuse-Gesang und künstlerisch-akustischem Ensemble auf dem treffend benannten Stück ab Die Abwesenheit, bis mir einfiel, den EQ-Reset-Knopf zu drücken. Dadurch wurden alle Frequenzregler auf die „flache“ Position zurückgestellt, wodurch die süßen Klänge in Ms. Gardots Klanglandschaft wiederhergestellt wurden.

Die EarFun Air Pro 3 passen gut und sind bequem für lange Hörsitzungen. Jonathan Takiff/Gießerei

Was ist sonst noch neu am EarFun Air Pro 3?

Die Top-Ohrhörer von EarFun unterstützen Bluetooth 5.3 – das müssen sie, um mit Bluetooth LE zu funktionieren. Ihre tiefere Basswiedergabe ist ihren 11-mm-Wollverbundtreibern zu verdanken. Sie liefern eine Laufzeit von etwa 7 Stunden bei eingeschaltetem ANC und 9 Stunden bei ausgeschaltetem ANC. Und ihr Ladekoffer ermöglicht vier vollständige Aufladungen. Das Gehäuse selbst kann mit seinem USB-C-Kabel oder auf einem Qi-Pad (stellen Sie Ihr eigenes bereit) aufgeladen werden. Sie können den Akkustand der Kopfhörer und des Gehäuses in der App verfolgen.

Durch die Aktivierung des Spielemodus wird die Audioverzögerungszeit auf 55 ms reduziert (von 100 ms beim Air S), um Gamer-Zucken und Video-Lippensynchronisation zu verbessern. Aber in der Kategorie „Kein kostenloses Mittagessen“ reduziert der Spielemodus die Akkulaufzeit.

Ich war überrascht, dass ein gemeinsames Merkmal moderner Ohrhörer fehlt, nämlich die automatische Unterbrechung der Musikwiedergabe, wenn man sie aus den Ohren zieht. Der AirFun Pro 3 spielt weiter und schaltet sich erst ab, wenn Sie das gekoppelte Gerät trennen oder ihn in die Hülle zurücklegen. Sie Wille Unterbrechen Sie die Musik und wechseln Sie vorübergehend zu einem Telefonanruf, auch wenn Sie Musik von einer anderen Bluetooth-Quelle gestreamt haben. So funktioniert die Multipoint-Verbindung: Sie können die Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln, eines aktiv und das andere im Standby.

Sie können das Ladeetui des EarFun Air Pro 3 mit einem Qi-Ladegerät oder einem USB-C-Kabel aufladen. Das Gehäuse lädt die Knospen viermal auf. Jonathan Takiff/Gießerei

Ein Wort zur nächsten Generation von Bluetooth

Bluetooth LE befindet sich seit 2015 in der Entwicklung und weist zahlreiche und bedeutende Fortschritte auf. Beginnen Sie mit einem geringeren Stromverbrauch für eine längere Akkulaufzeit. Laut Bluetooth SIG kann der neue LC3-Codec einen Audiostream mit 1,5 Mbit/s auf nur 160 Kbit/s komprimieren, verglichen mit 345 Kbit/s mit dem SBC-Codec, der mit der ursprünglichen Bluetooth-Spezifikation geliefert wurde.

Einige andere versprochene Bluetooth LE-Funktionen müssen noch geliefert werden, aber das größte Problem ist das klassische „Was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei?“ Dilemma, das hier vor sich geht. Möglicherweise gibt es auch ein paar Probleme, die nicht für die Hauptsendezeit bereit sind. Auch wenn die Bluetooth 5.2- und 5.3-Kompatibilität in mehreren neuen Smartphone-Modellen integriert ist und in einigen Datenblättern (z. B. dem Samsung Galaxy Z Fold 4) der Hinweis „LE Audio“ auftaucht, müssen Smartphone-Hersteller den neuen Standard noch vollständig akzeptieren.

Bieten die EarFun Air Pro 3 ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis?

Der EarFun Air Pro 3 kostet im Einzelhandel 79,99 $/79,99 £. Sie können sie direkt bei EarFun US und EarFun UK oder bei Amazon US und Amazon UK kaufen. Amazon bietet häufig Rabatte auf dieses Produkt an, sodass der Preis auf nur 59,99 $/59,99 £ sinkt (US-Leser können den Code AP315OFF im Gutscheinfeld bei Amazon verwenden).

Auch wenn Ihr Wiedergabegerät die erweiterten Bluetooth-Funktionen des EarFun Air Pro 3 nicht in vollem Umfang nutzen kann, bieten diese kabellosen Ohrhörer mithilfe von Technologien wie AAC und aptX Adaptive Codecs eine ganze Menge Leistung Sind wird heute stärker unterstützt. Und das zu einem sehr günstigen Preis. Hinzu kommen die lange Akkulaufzeit und die sehr gute Audioleistung, und Sie haben einen hohen Wert auf persönliches Audio.

