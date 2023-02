Eagles-Spieler Josh Sills vor dem Super Bowl wegen Vergewaltigung angeklagt

Josh Sillsein Ersatz-Offensiv-Lineman für die Philadelphia Eagles, wurde wegen angeblicher Vergewaltigung und Entführung angeklagt, weniger als zwei Wochen bevor sein Team im Super Bowl 2023 antreten wird.

Der 25-jährige Sills wird beschuldigt, im Dezember 2019 in Ohio eine Frau sexuell angegriffen und gegen ihren Willen festgehalten zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft von Ohio in einer Erklärung mit und fügte hinzu, dass das Verbrechen sofort angezeigt und die Polizei daraufhin eine Untersuchung durchgeführt habe. Am 31. Januar wurde der Athlet vom Guernsey County Common Pleas Court wegen einer Vergewaltigung und einer Entführung angeklagt, beides Verbrechen ersten Grades.

Laut einem von ESPN erhaltenen Polizeibericht wurde ein Beamter am 5. Dezember 2019 in eine Notaufnahme eines Krankenhauses in Cambridge, Ohio, geschickt, um einen Bericht über einen sexuellen Übergriff entgegenzunehmen.

Das mutmaßliche Opfer, eine Frau, sagte der Polizei, dass Sills, eine Freundin von der High School, sie und ihre Cousine bei ihrer Cousine abgesetzt habe, wo sie wohnte, und dass die NFL-Spielerin angeblich gezogen habe, nachdem ihre Cousine aus dem Fahrzeug gestiegen sei sie zurück in den Lastwagen und griff sie später im Fahrzeug sexuell an. Eine Krankenschwester teilte dem entsandten Beamten mit, dass das Opfer blaue Flecken im Mund hatte.