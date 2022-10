E-Mobilität auf höchstem Niveau: Mercedes EQS 580 4Matic – der edle Elektriker

Warum ein Fahrbericht über ein Auto, das Sie vor ein paar Jahren noch eine kleine Eigentumswohnung gekostet hätte? Denn der EQS ist ein zukunftsorientiertes Auto, dessen Technologien sich bald zumindest teilweise in günstigeren Fahrzeugen wiederfinden werden. Es ist jedoch kein Öko-Mobil.

Wenn es eine neue Welt ist, dann ist es das Richtige: Wer die S-Klasse auf Elektroauto-Niveau erleben will, muss trotzdem bei Mercedes bleiben und den EQS nutzen. Denn das Kürzel steht für die derzeit luxuriöseste Art, sich elektrisch fortzubewegen.

Der Viertürer hat zwei Elektromotoren mit insgesamt 523 PS. (Foto: Mercedes)

Die Schwaben waren so nett, uns neben den noch stärkeren (und noch teureren) AMG-Varianten das Topmodell der Baureihe vor die Tür zu stellen. In der Version 580 verfügt der üppig lange 5,22 Meter lange Viertürer über zwei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 385 kW/523 PS, die ein Drehmoment von 858 Newtonmetern bereitstellen. Ein Motor treibt die Vorder- und einer die Hinterachse an, weshalb sich der EQS das Mercedes-Kürzel 4Matic für Allradantrieb verdient hat.

Tolle Beschleunigung

Was kann man angesichts dieser Zahlen über die Reise in diesem edlen Elektriker sagen? Wenig überraschend beschleunigt er extrem schnell, auf Wunsch in 4,3 Sekunden auf 100 km/h. Und im Gegensatz zu manch anderen Elektroautos kann der EQS auf Wunsch auch (richtig) schnell fahren – bis zu 210 km/h sind möglich.

Der Mercedes EQS 580 4Matic erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. (Foto: Mercedes)

Dann aber, das dürfte mittlerweile jeder Autofahrer wissen, leert sich die Batterie im Rekordtempo, weil der Verbrauch überproportional steigt. Der große Akku hat immer noch eine Kapazität von 108 kW/h, sodass zwar kaum das angekündigte Maximum von knapp 700 Kilometern möglich ist, aber bei normaler Fahrweise durchaus echte 500 Kilometer möglich sind.

Viel KI drin

Nicht nur deshalb sollte Reichweitenangst eigentlich kein Thema sein. Auch der EQS ist mit reichlich künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet. Das Navigationssystem berechnet nicht nur die schnellste Route nach aktuellem Verkehrsaufkommen, sondern berücksichtigt auch den Ladezustand, die verfügbaren Ladestationen entlang der Route und den Streckenverlauf. Auf die Berechnung kann man sich in der Praxis verlassen, wir haben immer eine freie Ladestation gefunden und sind fast immer mit dem zuvor errechneten Restladestand an unserem Ziel angekommen.

Das Fortbewegungserlebnis selbst lässt sich besser mit „schweben“ als mit „fahren“ beschreiben. Der Komfort ist fantastisch, denn das Fahrwerk und die Isolierung sind genauso hervorragend wie in einer S-Klasse, aber natürlich fehlt das Motorgeräusch fast vollständig, nur ein angenehmes Surren begleitet unseren Weg. Außerdem ist der EQS erstaunlich handlich. Das hat viel mit der lenkenden Hinterachse zu tun, die das Einparken oder Rangieren deutlich erleichtert. Bis zu vier Grad in die eine oder andere Richtung – das gehört bei dieser Variante sogar zur Serienausstattung. Wer bis zu zehn Grad will, bekommt das gegen Aufpreis „over the air“ im Auto.

Riesiger Wow-Bildschirm

Der Mercedes EQS 580 4Matic ist mit reichlich KI ausgestattet – und mit einem Hyperscreen. (Foto: Mercedes)

Serienmäßig ist im 580 der sogenannte Hyperscreen verbaut. Viele könnten die Wirkung der fast anderthalb Meter breiten gebogenen Glasscheibe nicht anders als mit „Wow“ beschreiben. Wir schließen uns gerne an. Beeindruckend ist das riesige Display mit einer Fläche von zweieinhalb Quadratmetern, das sich über das gesamte Armaturenbrett erstreckt. Es ist dreigeteilt: ein TFT-Display für den Fahrer und zwei OLED-Panels, eines in der Mitte für Navigation, Klimaanlage etc. und eines für den Beifahrer.

Nettes Detail: Ist der Beifahrersitz nicht besetzt, wird auf dem rechten Bildschirm nur ein dekoratives Muster angezeigt. Das ist gut so, denn egal wie beeindruckend und futuristisch der Hyperscreen ist, manchmal fühlt man sich wie im digitalen Overkill. Hinzu kommt ein großes Head-up-Display, das auch mit dunkel getönter Sonnenbrille auf der Nase gut lesbar ist. Übrigens: Wir haben schon oft gesagt, dass die MBUX Sprachsteuerung derzeit das beste System auf dem Markt ist und es immer noch gilt.

Der EQS war das erste Elektrofahrzeug von Mercedes, das auf einer eigens entwickelten Plattform basierte. Sie heißt EVA (Electric Vehicle Architecture) und bildet auch die Basis für andere Modelle wie das SUV EQS oder die elektrische E-Klasse EQE, von der es auch eine Limousine und ein SUV gibt bzw. geben wird.

Platz in Hülle und Fülle

Der EQS bietet viel Platz für alle. (Foto: Mercedes)

Die Freiheit einer rein elektrischen Plattform haben die Ingenieure vor allem beim Platzangebot gut genutzt. Die Insassen haben viel Platz, auch dank des sehr langen Radstands von 3,21 Metern. Hinzu kommt der deutlich geringe Bauraum für die Komponenten, denn Getriebe, Kardanwelle oder Abgasanlage entfallen und ein Elektromotor ist vergleichsweise klein.

Die häufig gezogene Analogie zur „Business Class“ ist hier schlichtweg falsch. Als Lufthansa-Passagier wäre man zum Beispiel froh, wenn man für ein teures Ticket vorne halb so viel Platz und vor allem Beinfreiheit hätte. Sie können sich auf den Rücksitzen verloren fühlen. Und im Gegensatz zu anderen Oberklasse-Limousinen ist auch der Kofferraum des EQS großzügig: Bereits im Normalzustand bietet der Gepäckraum Platz für 610 Liter Gepäck.

Der Kofferraum des EQS bietet Platz für viele weitere Taschen. (Foto: Mercedes)

Wer die Rücksitzlehnen umklappt, schafft Platz für 1760 Liter, da kann da kaum ein Kombi mithalten. Damit ist der EQS derzeit der wohl edelste Van der Welt: Der sehr gut ausgestattete 580 kostet knapp 142.000 Euro.

Trotzdem ist es wie immer bei den deutschen Premiummarken natürlich kein Problem den Preis um ein paar Zehntausend Euro in die Höhe zu treiben. Wie gesagt – wer EQS fährt, hat entschieden: Wenn neue E-World, dann richtig.

Technische Spezifikationen