Reinfeld. „Berta“ steht in den Startlöchern. So hat Scania seinen neuen, vollelektrischen 29-Tonnen-Lkw getauft. In wenigen Wochen werde die Dame für die Deutsche Post DHL auf dem E-Highway zwischen Reinfeld und Lübeck auf Tour gehen, sagt DHL-Sprecher Stefan Laetsch. Das ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: Es ist das erste Mal, dass ein Logistikunternehmen die Antriebstechnik getestet hat. Dies werden auch bundesweit die ersten Fahrten mit einem rein elektrischen Oberleitungs-Lkw sein. Der Testbetrieb ist zunächst bis Ende 2024 geplant.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Gelbe „Berta“ auf Tour

Mit der gelben „Berta“ wird es auf der fünf Kilometer langen Teststrecke zwischen Reinfeld und Lübeck bunter. Bisher wurde er nur von fünf roten Hybrid-Lkw der Reederei Bode genutzt. Der vollelektrische Oberleitungs-Lkw wird täglich in beide Richtungen auf dem E-Highway der A 1 fahren und dabei zusätzlichen Strom über die Oberleitung erzeugen.

Neue Oberleitungs-Lkw-Generation: Elektro-Berta startet für DHL Premiere auf dem E-Highway: Der erste vollelektrische Lkw kommt auf den Markt © Quelle: Scania

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Angetrieben mit großen Akkupacks

„Das Fahrzeug verfügt über neun Batteriepakete mit einer Gesamtkapazität von 297 kWh“, erklärt Stefan Ziegert, Projektleiter für nachhaltige Transportlösungen bei Scania Deutschland. Die maximale Reichweite beträgt je nach Beladung, Straßenbelag und Wetter bis zu 250 Kilometer. Auf einer täglichen Strecke von 80 Kilometern und mehr wird DHL vollelektrische Oberleitungs-Lkw der neuesten Generation einsetzen. Sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg fährt der Elektro-Lkw auf der Teststrecke zwischen Lübeck und Reinfeld. Briefe und Pakete werden zu drei verschiedenen Verteilzentren zwischen Hamburg und Lübeck transportiert.

Insgesamt kann der 29-Tonner etwa 750 bis 900 Paketsendungen verladen. Der Lkw mit dem Stromabnehmer am Fahrerhaus wird zu Beginn der Pilotphase von Dienstag bis Freitag im Einsatz sein, langfristig an sechs Tagen in der Woche. Das Aufladen erfolgt auch über Nacht über eine mobile Ladestation im Briefzentrum Lübeck. Ingo Kutsch, Leiter der Kieler Niederlassung der Deutschen Post und DHL: „Wir wollen unsere Emissionen weiter reduzieren und sind natürlich bereit, neue Technologien zu testen, um dies zu erreichen.“

Dynamisches Laden als Plus

Scania-Experte Ziegert ist überzeugt, dass die neue Fahrzeuggeneration der Branche einen spürbaren Effizienzvorteil bringen wird: Die Fahrzeuge können in den Batterien reichlich Energie speichern, die sie beim Fahren unter dem Fahrdraht aufnehmen. Es ist möglich, aber vielleicht eines Tages nicht mehr notwendig, sie auch im Depot aufzuladen. „Der große Vorteil von Oberleitungsfahrzeugen ist die dynamische Beladung“, betont Ziegert. Der LKW ist nicht auf ein öffentliches Ladenetz angewiesen und die LKWs müssen keine großen Mengen Strom an einem Ort sammeln. Dies reduziert die Belastung des Netzwerks. Die Aufnahme der Energie über die Oberleitung ist auch dann gewährleistet, wenn mehrere LKWs mit Stromabnehmern auf dem Dach in einer Kolonne fahren.

LN