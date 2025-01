E-Cars im Winter: Wer kommt der Fabrik nahe?



Es ist der Klassiker, den viele Besitzer von Elektroautos mehr als einmal gehört haben: „Wie weit geht es?“ Jeder, der im Alltag ein Elektroauto benutzt hat, wird antworten: „Es kommt darauf an …“, weil eine allgemeine Antwort darauf verboten ist. Zu viele Faktoren spielen eine Rolle, um dies mit einem Satz ernst zu beantworten. Sogar der ADAC kann dies mit seinem aktuellen Test nicht tun, was nicht das Ziel war. Der Club hat eine Reihe von mehr oder weniger beliebten Modellen für einen Test gewonnen, um sie für Elektroautos auf den Test zu setzen. Das Ergebnis sind signifikante Unterschiede zwischen den Elektroautos.

Szenario: Fernentfernung bei null Grad

Das ADAC -Szenario ist in zweierlei Hinsicht kein Spiegel eines durchschnittlichen Fahrprofils, sondern daher nicht weit von der Praxis. Der Club hat eine Reise von München nach Berlin bei Temperaturen um null Grad simuliert. Im Alltag der meisten Fahrer sind solche Entfernungen die Ausnahme, und zum Glück gibt es das ganze Jahr über keine solchen klimatischen Bedingungen. Bei der ADAC ging es darum, zu zeigen, wie E-Cars von den idealen Bedingungen abschneiden, wenn es das WLTP zeigt. Der offizielle Verbrauch im Zyklus wird bei 23 Grad aufgezeichnet. Dies macht den Energiebedarf für die Klimaanlage von Batteriezellen und Innenraum sehr niedrig.

Der ADAC wählte die meisten Reichweite von 25 Herstellern aus. Der Test wurde zur Vergleichbarkeit zwischen allen Kandidaten in ein Testlabor verschoben. Kandidaten wurden ausgewählt:

Vergleichspraxis mit WLTP

Der Test enthält mehrere Erkenntnisse zu den Kandidaten unter Winterbedingungen. Einerseits sinkt der verlängerte Bereich auf einer frostigen Autobahn im Vergleich zum WLTP unterschiedlich. NIO (-21 Prozent), Porsche (-24) und Mercedes (-27) am besten abgeschnitten. Anstelle von 531 erreichte der NIO immer noch 421 km mit voller Batterie, bei Porsche gab es immer noch 504 anstelle von 667 und bei Mercedes 600 anstelle der versprochenen 817 km. Die Situation unterscheidet sich mit den endgültigen Leuchten von Volvo, MG und Toyota. Im Volvo blieben 285 von 569 km im Test. Der MG erstellt nur 254 anstelle von 520 km und den Toyota 233 anstelle von 504 km.

Es ist wichtig für die Klassifizierung der Zahlen, dass der ADAC die praktischen Werte einer Winter -Autobahnfahrt mit Werten im Zyklus vergleicht, die nur teilweise auf der Autobahn erfahren sind – bei 23 Grad Celsius. Mit anderen Worten, die hier verglichenen Referenzwerte kommen bei höheren Temperaturen nicht zu den Autobahnkandidaten. Die verschiedenen Abweichungen sind noch bemerkenswert.

Mercedes kommt ohne Zwischenstopp an

Es begann mit einer vollständig aufgeladenen Batterie. In diesem Test war der Mercedes der einzige Kandidat, der 582 km mit einer Ladung erhielt – und hatte sogar 18 km verbleibende Reichweite. Einerseits ist dies auf einen sehr hohen Energiegehalt in der Batterie und andererseits der niedrigste Verbrauch in diesem Starterfeld zurückzuführen. Es war 20,8 kWh/100 km. Die letzten fünf, Volvo, Genesis, Peugeot, MG und Toyota, bekamen nicht einmal die Hälfte davon. Jeder, der die Säule auf einem Ladesteg von 10 Prozent rollt und aufgrund von Zeitbeschränkungen mit 80 Prozent von München nach Berlin nach Berlin abnimmt. Im Fall des Toyota reicht eine zweite Station nicht aus.



Der sehr teure Mercedes -EQS kombiniert eine Batterie mit einem hohen Energiegehalt mit geringem Verbrauch.

In 20 Minuten neu geladen?

Die nervige Debatte kann ein bisschen weit entschärft werden, wenn die Ladestopps kurz sind, sodass die Batterie schnell für viele weitere Kilometer geeignet ist. Wie erwartet ist das Testfeld sehr weit voneinander entfernt. Der ADAC hat einen Ladewert von 10 Prozent und eine 20-minütige Pause festgelegt und gemessen, wie stark der Bereich in dieser Zeit zugenommen hat. Wenn die Infrastruktur auf -Ort mitspielt, hat der Porsche Taycan nach 20 Minuten 370 km neu geladen – im Zusammenhang mit dem in diesem Test festgelegten Verbrauch. Derzeit kommt kein anderer Hersteller. Bei 304 km landet Mercedes bereits deutlich dahinter, und alle anderen fügen weniger als 300 km hinzu. Es gibt ein breites Mittelfeld mit Werten zwischen 190 und 220 km. Die Elektroautos im Test, die in den 20 Minuten nachladen, stammen von Toyota, Peugeot, Renault und GWM.

Abschluss

Der ADAC -Test zeigt nur einen kleinen Abschnitt eines durchschnittlichen Fahrprofils. Dennoch sind die Unterschiede zwischen den Modellen bemerkenswert, da nicht jeder Kandidat unter den Winterbedingungen ein idealer Beruf bei großen Entfernungen ist. Wie relevant das Wissen ist, muss Benutzer mit ihrem Fahrprofil vergleichen. Wenn Sie normalerweise nur kurze Strecken abdecken und lange Strecken fahren, insbesondere im Sommer, werden Sie die Ergebnisse anders gewichten als jemand, der das ganze Jahr über weit geht.

