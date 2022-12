Dysons luftreinigende Zone-Kopfhörer werden 2023 auf den Markt kommen

Die Dyson Zone-Kopfhörer sind einzigartig und bieten nicht nur ein High-End-Audioerlebnis, sondern auch die Fähigkeit, die Luft um Sie herum zu reinigen, sodass Sie in einer Welt mit zunehmender Luftverschmutzung leicht atmen können.

Das Konzept wurde erstmals Anfang dieses Jahres enthüllt, aber wir haben jetzt weitere Informationen über die kommenden Hybrid-Kopfhörer sowie einen ersten Blick auf die Preise und das Erscheinungsdatum.

Während das eigentliche Design der Zone-Kopfhörer und des dazugehörigen Visiers etwas gewöhnungsbedürftig ist – es sieht mit dem angebrachten Visier ein wenig Bane-esque aus – überwiegen die Vorteile der Zone-Kopfhörer bei weitem den potenziellen modischen Fauxpas.

Die Dosen arbeiten mit winzigen Motoren, die in jede Ohrmuschel eingebaut sind, um Luft aus der Umgebung einzuleiten und sie mit elektrostatischen Medien zu reinigen, die Staubpartikel (und laut Dyson sogar Covid-19-Partikel) aus der Luft ziehen und sie viel sauberer machen.

Tom William Chapman / Dyson

Diese gereinigte Luft wird dann in Form einer „sauberen Luftblase“ an Ihren Mund und Ihre Nase geleitet, mit einer speziellen Netzoberfläche, die es eher wie eine sanfte Brise als einen direkten Luftstrom erscheinen lässt – meiner begrenzten Erfahrung mit den Dosen nach bisher jedenfalls.

Mehr zu meinen ersten Eindrücken von der Dyson Zone könnt ihr bei Interesse separat nachlesen.

Sie sind auch nicht nur ein einfaches Paar Kopfhörer mit Luftreinigungstechnologie; Dyson verbrachte ein viel Zeit und Geld, um etwas über den Audiomarkt zu lernen, um ein High-End-Audioerlebnis zu bieten, das mit einigen der besten Dosen auf dem Markt im Jahr 2022 vergleichbar ist, eine echte Leistung, wenn man bedenkt, dass es sich um das allererste Audioprodukt des Unternehmens handelt.

Das Konzept von Dyson Zone klingt einfach, ist es aber alles andere als; Die Ingenieure von Dyson haben über sechs Jahre damit verbracht, das Konzept zu entwickeln, wobei eine enorme Menge an Forschung und Entwicklung in das Design der Motoren und des dazugehörigen Gehäuses geflossen ist – es ist schließlich eine kleine Herausforderung, zu verhindern, dass Motoren nur wenige Zentimeter von Ihren Ohren entfernt hörbar sind .

Dyson

Tatsächlich hat Dyson heute bestätigt, dass es eine anfängliche Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Veröffentlichungsfenster „Herbst 2022“ gibt, das das Unternehmen bereits im März angekündigt hatte.

Der aktualisierte Zeitplan ermöglichte es Dyson, weitere Verbesserungen am Design und der Leistung der Dosen vorzunehmen, deren Veröffentlichung nun irgendwann in geplant ist Januar 2023 in Chinagefolgt von der Freigabe in der USA, Großbritannien und Südostasien im März 2023 – ein ganzes Jahr nach der Enthüllung.

Das Unternehmen hat auch zum ersten Mal die Preise für die kommenden Dosen bestätigt. Obwohl sie nicht so viel sind wie einige Schätzungen, beginnen die Dyson Zone-Kopfhörer bei a nicht unerhebliche £ 749 und wird in drei Farboptionen erhältlich sein; Satin Silver/Ultra Blue, Ultra Blue/Prussian Blue und Prussian Blue/Bright Copper, wobei letzteres Set exklusiv bei Dyson Direct erhältlich sein wird. Die US-Preisgestaltung muss noch bestätigt werden.

Tatsächlich können Sie Ihr Interesse an den Dyson Zone-Kopfhörern vor der Veröffentlichung im nächsten Jahr jetzt bei Dyson anmelden, wenn Sie interessiert sind.

Tom William Chapman / Dyson

Der UVP von 749 £ macht die Zone-Kopfhörer deutlich teurer als die hochwertigsten Consumer-Kopfhörer auf dem Markt, wobei der Sony WH-1000XM5 für 379 £ zum halben Preis und sogar Apples AirPods Max für 549 £ 200 £ weniger kostet, aber Die einzigartige Kombination aus integrierter Luftreinigungstechnologie und High-End-Audioleistung bedeutet, dass es für einige immer noch eine verlockende Option sein wird.

Das Unternehmen bestätigte auch andere Details zu den kommenden Dosen, darunter die Verwendung von Bluetooth 5.0, eine Akkulaufzeit von 50 Stunden (ohne die Luftreinigungstechnologie) und eine Ladezeit von drei Stunden.

Während die Akkulaufzeit nicht zu verachten ist, ist es erwähnenswert, dass Dyson behauptet, dass die Nutzungszeit auf etwa 4 Stunden sinkt, wenn die Kopfhörer und die Reinigungstechnologie zusammen verwendet werden.

Freust du dich auf Dysons ersten Ausflug in die Welt der Audio- und tragbaren Luftreiniger? Lassen Sie es uns wissen Twitter.