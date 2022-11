Dyson feiert Black Friday: Akku-Staubsauger im Angebot des Tages

Donnerstag, 24.11.2022, 15:32 Uhr

Der mit einem Mit einem Symbol oder Unterstrich gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Wenn ein Kauf getätigt wird, erhalten wir einen Kommission – ohne Mehrkosten für Sie! Mehr Info

Dyson-Produkte zum Black Friday stark reduziert

Dyson Staubsauger, Haarpflegeprodukte und Ventilatoren/Luftreiniger erfreuen sich schon lange großer Beliebtheit – doch die serienmäßig hohen Preise schrecken viele Interessenten ab. Anlässlich Schwarzer Freitag Sparen Sie bis zu 100 Euro, bei manchen Produkten sogar bis zu 150 Euro. Bis Montag, der 28. November 2022 schaltet der britische Kulthersteller in seinen Onlineshop alle 48 Stunden ein neues Angebot frei. Die Aktion gilt auch offline in den Demo Stores von Dyson (Essen, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Oberhausen). Wer sich schon lange ein Dyson-Produkt wünscht, hat gute Chancen, in den nächsten Tagen echte Schnäppchen zu finden – teilweise sogar mit Gratisgeschenken.

Um mit den Angeboten im freien Handel Schritt halten zu können, gibt Dyson noch bis Ende des Jahres (31.12.2022) nach. Preisgarantie: Wenn Sie ein Produkt pünktlich haben Kaufen Sie Dyson.de oder einen Dyson Demoshop und erhalten Sie das gleiche Modell innerhalb von sieben Tagen zu einem niedrigeren Preis an einer qualifizierten Händler oder deren Online-Shop, wird Ihnen die Differenz erstattet. Dies erfolgt über den Kundenservice, den Sie per WhatsApp, Chat oder Telefon erreichen können.

Schnäppchenjäger sollten natürlich trotzdem die Preise vergleichen, zumal die Angebote von kleinen oder unabhängigen Händlern, die Dyson von der Preisgarantie ausschließt, nicht vernachlässigt werden sollten. Im schlimmsten Fall gewährt Dyson ein 100-tägiges Rückgaberecht.