New York

CNN

—



Dylan Mulvaney brach am Donnerstag ihr Schweigen über die Folgen, die auftraten, nachdem die Trans-Influencerin Anfang des Jahres zwei von Bud Light gesponserte Instagram-Posts verfasst hatte.

Das Sponsoring eines Instagram-Posts von Mulvaney durch Bud Light vom 1. April löste einen Feuersturm an Anti-Trans-Gegenreaktionen und Boykottaufrufen aus. Auch Mulvaney selbst sah sich einer Welle von Hass und gewalttätigen Drohungen ausgesetzt.

Nun fordert Mulvaney in einem am Donnerstag auf Instagram geposteten Video Bud Light und andere Unternehmen auf, nicht nur mit Trans- und anderen queeren Influencern zusammenzuarbeiten, sondern sie in diesem Prozess zu unterstützen, auch wenn Trans-Rechte im ganzen Land und in Unternehmen unter Beschuss stehen sind mit Anti-LGBTQ+-Kampagnen konfrontiert.

Mulvaney sagte, sie habe „Angst gehabt, mein Haus zu verlassen, und ich wurde in der Öffentlichkeit verspottet, ich wurde verfolgt“, und sie kritisierte Bud Light dafür, dass er ihr und der Partnerschaft nicht zur Seite stand. Sie sagte, das Unternehmen habe sich nach der Gegenreaktion nie an sie gewandt.

„Für ein Unternehmen ist es meiner Meinung nach schlimmer, eine Trans-Person einzustellen und diese dann nicht öffentlich zu unterstützen, als überhaupt keine Trans-Person einzustellen, weil es den Kunden die Erlaubnis gibt, so transphob und hasserfüllt zu sein, wie sie wollen“, sagte Mulvaney. „Und der Hass endet nicht bei mir, er hat schwerwiegende und schwerwiegende Folgen für den Rest unserer Gemeinschaft.“

Als sich im April die Gegenreaktion entzündete, reagierte Bud Light zunächst mit einer klaren Erklärung seiner Beziehung zu Social-Media-Influencern wie Mulvaney. Doch später veröffentlichte das Unternehmen eine vage Stellungnahme des CEO, in der er weder Mulvaney noch die Trans-Community unterstützte. In den darauffolgenden Wochen gingen die Verkäufe von Bud Light zurück, das Unternehmen verlor seine Bestnote bei einer großen LGBTQ+-Organisation und beurlaubte zwei Marketingleiter.

Die Kontroverse um die gesponserten Beiträge entstand, als die Rechte von Transsexuellen angegriffen wurden. Nach Angaben der American Civil Liberties Union wurden in diesem Jahr bis zum 3. April über 400 Anti-LGBTQ+-Gesetze in den Parlamenten der Bundesstaaten eingebracht, darunter solche, die den Zugang zu geschlechtsspezifischer Betreuung für Transjugendliche einschränken. Laut einer Studie der UCLA School of Law ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, bei Transgender-Personen im Allgemeinen mehr als viermal höher als bei Cisgender-Personen.

Die Gegenreaktion von Bud Light fiel auch mit Anti-LGBTQ+-Kampagnen gegen andere große Marken, darunter Target, zusammen.

Mulvaneys Aussage erfolgte am Mittwoch Aussehen von Brendan Whitworth, CEO von Bud Light-Eigentümer Anheuser-Busch, auf CBS Mornings, in dem er die jüngsten Aussagen des Unternehmens wiederholte, dass er sich „auf das konzentrieren wolle, was wir am besten können, nämlich großartiges Bier für alle zu brauen“, und keine direkte Antwort gab eine Frage, ob die Kampagne ein Fehler war.

„Ich denke, die Diskussion um Bud Light hat sich vom Bier entfernt und ist spaltend geworden, und Bud Light gehört da wirklich nicht hin. Bei Bud Light sollte es darum gehen, Menschen zusammenzubringen“, sagte Whitworth.

In ihrem Video schien Mulvaney dieses Gefühl anzusprechen und sagte: „Die Unterstützung von Transsexuellen sollte nicht politisch sein.“

„Es sollte nichts Kontroverses oder Uneiniges an der Zusammenarbeit mit uns geben, und ich weiß, dass es möglich ist, weil ich mit einigen fantastischen Unternehmen zusammengearbeitet habe, die sich darum kümmern“, sagte Mulvaney. „Aber sich um die LGBTQ+-Community zu kümmern, erfordert viel mehr als nur eine Spende irgendwo während des Pride-Monats.“

Sie fügte hinzu: „Wir sind auch Kunden, ich kenne viele Trans- und Queer-Menschen, die Bier lieben.“

In einer Stellungnahme zu Mulvaneys Video sagte ein Anheuser-Busch-Sprecher am Donnerstag gegenüber CNN: „Wir bleiben den Programmen und Partnerschaften treu, die wir über Jahrzehnte mit Organisationen in einer Reihe von Gemeinschaften aufgebaut haben, darunter auch mit denen der LGBTQ+-Gemeinschaft.“ Die Privatsphäre und Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Partner hat für uns stets oberste Priorität. Im weiteren Verlauf werden wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten können – großartiges Bier für alle zu brauen und uns unseren Platz in den Momenten zu sichern, die für unsere Verbraucher wichtig sind.“

– Danielle Wiener-Bronner von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.