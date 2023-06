Die Transgender-Influencerin Dylan Mulvaney hat ihr Schweigen über transphobe Gegenreaktionen gebrochen, nachdem ein Video, das sie in Zusammenarbeit mit Bud Light gedreht hatte, zu Belästigungen durch Leute geführt hatte, die geschworen hatten, das Bierunternehmen zu boykottieren. Bud Light ist nun nicht mehr das meistverkaufte Bier in Amerika und überlässt diesen Platz an Modelo.

Die 26-jährige Mulvaney sagte, Bud Light habe ihr angesichts der Empörung nicht zur Seite gestanden, als sie einer Welle des Hasses ausgesetzt war, die ihr Angst machte, ihr Zuhause zu verlassen.

„Für ein Unternehmen ist es meiner Meinung nach schlimmer, eine Trans-Person einzustellen und sie dann nicht öffentlich zu unterstützen, als überhaupt keine Trans-Person einzustellen“, sagte sie in einem am Donnerstag geposteten TikTok.

Die Kontroverse begann im April, als Mulvaney auf ihrer Instagram-Seite ein Video zur Werbung für Bud Light veröffentlichte, das ihr im Rahmen einer March Madness-Kampagne eine Bierdose mit ihrem Gesicht darauf schickte. Prominente Konservative reagierten schnell mit eigenen Videos, in denen sie zeigten, wie sie Bud-Light-Aktien vernichteten, während sie sich darüber beschwerten, dass das Unternehmen „aufgewacht“ sei.

Der Musiker Kid Rock ging mit einem Video von ihm viral Er schießt Kisten mit Bud Light-Bier mit einem Sturmgewehr ab.

Als Reaktion darauf schrieb Brendan Whitworth, CEO von Bud Light und Eigentümer von Anheuser-Busch, eine laue Erklärung: „Wir hatten nie vor, Teil einer Diskussion zu sein, die Menschen spaltet. Unser Geschäft besteht darin, Menschen bei einem Bier zusammenzubringen.“





Der mutmaßliche Kauf von Bud Light führte wahrscheinlich zu einer Auseinandersetzung vor dem Spirituosenladen in Vaughan: Polizei



Mulvaney ist der Meinung, dass die Reaktion des Unternehmens nicht ausreichend war, und kritisierte Bud Light dafür, dass er in den Monaten seit Beginn der Kontroverse nicht auf sie zugegangen sei.

„Was aus diesem Video hervorging, war mehr Mobbing und Transphobie, als ich mir jemals hätte vorstellen können“, sagte Mulvaney. „Seit Monaten habe ich Angst, mein Haus zu verlassen, ich wurde in der Öffentlichkeit verspottet, ich wurde verfolgt und ich verspüre eine Einsamkeit, die ich niemandem wünschen würde.

„Ich habe geduldig darauf gewartet, dass sich die Dinge bessern, aber überraschenderweise ist das nicht wirklich der Fall. Und ich habe darauf gewartet, dass die Marke Kontakt zu mir aufnimmt, aber sie haben es nie getan.“

Der TikTok-Star, der mehr als 10 Millionen Follower auf der Plattform hat, gab an, dass die fehlende Reaktion von Bud Light auf die Welle des Hasses „den Kunden die Erlaubnis gibt, so transphob und hasserfüllt zu sein, wie sie wollen“.

„Die Augen zu verschließen und so zu tun, als wäre alles in Ordnung, das ist im Moment einfach keine Option“, sagte sie.

In einer Erklärung von Anheuser-Busch wurde nicht darauf eingegangen, ob das Unternehmen Kontakt zu Mulvaney aufgenommen hat.

„Wir engagieren uns weiterhin für die Programme und Partnerschaften, die wir über Jahrzehnte mit Organisationen in einer Reihe von Communities aufgebaut haben, darunter auch solchen der LGBTQ+-Community. Die Privatsphäre und Sicherheit unserer Mitarbeiter und unserer Partner hat für uns stets oberste Priorität. Im weiteren Verlauf werden wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten können – großartiges Bier für alle zu brauen und uns unseren Platz in den Momenten zu sichern, die für unsere Verbraucher wichtig sind“, schrieb ein Sprecher.

Mulvaney sagte in ihrem Video, dass es ihr nicht um Mitleid gehe, wenn sie ihre Erfahrungen mit Belästigungen teile.

„Ich erzähle Ihnen das, denn wenn dies meine Erfahrung aus einer sehr privilegierten Perspektive ist, wissen Sie, dass es für andere Transsexuelle viel, viel schlimmer ist“, sagte sie. „Der Hass hört nicht bei mir auf. Es hat schwerwiegende und schwerwiegende Folgen für den Rest unserer Gemeinschaft, und Sie wissen ja, wir sind auch Kunden. Ich kenne viele trans- und queere Menschen, die Bier lieben, und ich habe einige lesbische Freundinnen, die einige dieser Hasser unter den Tisch trinken könnten.“

Mulvaney wurde erstmals auf TikTok mit ihrer Videoserie „Days of Girlhood“ berühmt, in der sie fast täglich ihren Geschlechtswechsel dokumentierte und Hunderte Millionen Aufrufe erzielte.

Sie forderte ihre Anhänger am Donnerstag auf, die Transgender-Community zu unterstützen und dies auch außerhalb des Pride Month fortzusetzen.

„Die Unterstützung von Transsexuellen sollte nicht politisch sein“, sagte sie. „Es sollte nichts Kontroverses oder Uneiniges an der Zusammenarbeit mit uns geben, und ich weiß, dass es möglich ist, weil ich mit einigen fantastischen Unternehmen zusammengearbeitet habe, die sich darum kümmern. Aber sich um die LGBTQ+-Community zu kümmern, erfordert viel mehr als nur eine Spende irgendwo während des Pride Month.“

Mulvaney ging erstmals in einem früheren Video im April auf die Kontroverse um ihre Partnerschaft mit Bud Light ein, erwähnte Bud Light jedoch nicht namentlich.

„Ich habe immer versucht, jeden zu lieben, auch die Menschen, die es wirklich, wirklich schwer machen“, sagte Mulvaney. „Es ist in Ordnung, über jemanden frustriert oder verwirrt zu sein, aber was ich nur schwer verstehen kann, ist die Notwendigkeit, ihn zu entmenschlichen und grausam zu sein.

„Die Entmenschlichung hat noch nie in der Geschichte irgendetwas repariert.“