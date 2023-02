Dwyane schreef eerder ook op Instagram: “Niemand in ons huis zou ooit Zaya of een van onze kinderen dwingen iets tegen hun wil te doen, laat staan ​​hen een identiteit opdringen”, eraan toevoegend: “Dit is geen spel voor mijn familie. en zeker niet voor Zaya. Dit is haar leven!”

E! Het nieuws reikte naar het team van Siohvaughn voor commentaar, maar hoorde niets terug.

Sinds Zaya uit de kast kwam, is Dwyane open geweest over het feit dat ze een veilige plek voor haar is. Herinnerend aan de keer dat ze thuiskwam en hem en Gabrielle vertelde dat ze de naam Zaya en de voornaamwoorden ‘zij’ en ‘haar’ zou willen gebruiken, vertelde de atleet dat hij ontzag had voor zijn kind. Hij herinnerde zich tijdens een optreden in 2020 op De Ellen DeGeneres-show“Ik keek haar aan en zei: ‘Jij bent onze leider. Jij bent onze leider en dit is onze kans om jou een stem te laten zijn.'”

Dwyane voegde over zichzelf en Gabrielle toe: “We nemen onze rol en verantwoordelijkheid als ouders zeer serieus.”