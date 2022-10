DWTS: Siehe Kourtney & Travis Support Charli D’Amelio

James Bond Night verließ den Ballsaal erschüttert und gerührt.

Die Folge vom 3. Oktober von Mit den Sternen tanzen spielte eine Hommage an 007 mit einigen der höchsten Punktzahlen der Saison.

Die dritte Woche in Folge TikTok-Superstar Charli D’Amelio führte die Rangliste mit Partner an Markus Ballas. Ihre Rumba zu Billie Eilish’s „No Time to Die“ verdiente 33 Punkte mit einigen ganz besonderen Gästen im Publikum: Freund Landon BarkerLandons Vater Travis BarkerLandons Stiefmutter Kourtney Kardashian und Charlies ältere Schwester Dixie D’Amelio.

In der zweiten Woche in Folge brachten die Ergebnisse von Charli und Mark ihnen ein dreifaches Unentschieden auf dem ersten Platz ein Die Bachelorette’s Gaby Windy und ihr Partner Wal Chmerkowskijebenso gut wie Wayne Brady und seine Partnerin Witney Carson.

Es war auch eine große Nacht für Charlies Mutter Heidi D’Ameliodessen argentinischer Tango zu Jack White und Alicia Keys‚ „Another Way to Die“ an der Seite seines Partners Artem Tschigwinzew brachte ihr einen Saisonbestwert von 32 Punkten ein, gut für den vierten Platz.