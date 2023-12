DWD waarschuwt voor sneeuwval in de regio’s Rosenheim, Traunstein, Mühldorf, Altötting en BGL

Rosenheim24-de Beieren

van: Valentin Schöffel, Tim Niemeyer

Der DWD warnt am Freitag (1. Dezember) voor starkem Schneefall in Region. © foto alliantie/dpa Armin Weigel

Landkreise – De DWD waarschuwt in de Landkreisen der Regio voor starkem Schneefall. Die Warnung verguld vorerst bis Samstagabend (2. Dezember).

Update, 18.57 – Schwerer Unfall nabij Landshut

Persbericht PI Landshut im Wortlaut:

Een 21-Jähriger aus dem Landkreis Dingolfing-Landau befuhr die Kreisstraße LA14 van Landshut kommend in Richtung Niederaichbach. Aangezien de tijd van uw aankomst een Pkw is, besetzt mit 2 Frauen im Alter von 22 en 23 Jahren, die LA 14 in de entgegenkommende Richtung. Zorg ervoor dat u een snelle reis maakt met een bus.

Na jetzigem Ermittlungsstand kam der 21-jarige Unfallverursacher op de achtergrond van de Witterungsbedingen Schneeglatten Straßeop de Gegenfahrbahn en frontaal botsen met hun eigen auto. Durch de Zusammenstoß wurde der Wagen auch noch gegen de dahinter fahrenden Bus schuifelde.

De slachtoffers van het ongeval zijn veroorzaakt door het ongeval met zware verliezen met het reddingsvoertuig in een Landshuter-ziekenhuis. Deze twee vrouwen leefden met hun RTW en raakten gemakkelijk verdwaald in hun landshuter-patiënten. Der Bus-Fahrer, hoe dan ook, de Insassen blieben unverletzt.

Vanwege de oorzaak van de ramp moet de Kreisstraße gedurende ongeveer drie weken in beide richtingen volledig worden afgesloten.

Het totale schadebedrag wordt geschat op 40.000 euro. Een andere bus staat voor een geschätzter Sachschaden in Höhe van 15.000 euro.

Pressemitteilung Polizeiinspektion Landshut

Update, 18:23 uur – Bahnverkehr in Neder-Beieren eingeschränkt

Starker Schneefall hoed den Spoorwegverkeer in Teilen Niederbayerns Behindert. Na de Einschränkungen im Waldbahn-Netz betreft het sindsdien de lijnen van de Opper-Paltsspoorlijn – vooral rund um Cham –, onderdeel van de Länderbahn am Freitagabend (1. Dezember) mit. Geplante trips worden uitgesteld tot het einde van de dag.

Am Freitagbend ist, the Angaben zufolge, der Bahnverkehr azwischen Cham und Waldmünchen und auf der Linie RB 28 zwischen Lam und Bad Kötzting volledig geconfigureerd. “Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen kann nicht gewährleistet, that these unwetterartigen Schneefälle on the Roads zu massieve Einschränkungen führen”, hier is. Wij bieden u meer informatie over de kwaliteit van leven tijdens de nacht en aan het eind van de dag.

Update, 17:25 uur – Weitere Flüge in München gestrichen

Daarna krijgt u bericht wanneer u aankomt 150 starts en landingen op de luchthaven van München Witterungsbedingt abgesagt worden. Gründe dafur seien Sneeuwval en lage temperaturen op het vliegveld, dus er is een spreker op Freitag. Voraussichtlich et 160 Vluchten konden niet over landen beginnen. Mindstens een start- en landspoorlijn zal altijd gratis zijn. Im Wechsel werden de spoorwegen vrijgemaakt. Fluggäste zijn gebeten, informeer hen dan over de luchtvaartmaatschappij over hun aankomst.

Update, 17:05 uur – Chaos op de A94

Opbouw van de ergiebigen Schneetreibens kam es in der Region zu weiteren Ongevallen op schneebedeckten Fahrbahnen. Op de A94 in de wijk Mühldorf kun je snel reizen, dat gaat lang mee Snelweg vrij in beide richtingen oorlog. Allereerst was er maar één reeks ongelukken. Er zal binnenkort een einde komen aan een nieuwe ramp.

Op de A94 bij Schwindegg in de Leitplanke kunt u met de auto rijden. © fib/Eß

Update, 15.10 Uhr – 100 Vlucht in München abgesagt

Meer als er wordt afgezien van 100 vertrekken en landingen op de luchthaven van München. Groene dagen voor sneeuwval en lage temperaturen op de luchthaven, dus er is een conferentie op de luchthaven. Na actie kun je nog 130 vluchten vliegen of andere landen starten. Let wel, een start- en landspoorlijn is altijd gratis. Im Wechsel werden de spoorwegen vrijgemaakt. Fluggäste zijn gebeten, informeer hen dan over de luchtvaartmaatschappij over hun aankomst. Dit betekent dat de Duitse Waterdienst open is voor het publiek, zodat u extra toegang heeft tot de luchthavens.

Update, 13.15 uur – Weitere Unfälle in der Region

In de regio heeft het meer macht. Während es noch in de Morgenstunden zu einem Unfall in Altötting kam, stißen im Laufe des Vormittags auch bei Wasserburg meer Voertuigmotoren. Je zult trots op jezelf zijn in Pleiskirchen ein Unfall. Nur wenige Meter von der Unfallstelle vom Donnerstagabend entfernt.

Het is een genot om de B304 bij Schönberg te bezoeken. © gbf

Update, 11.15 uur – Bereitsviele Unfälle in Beieren en de regio

Bei Schneefall en glatten Straßen ist de Polizei in der Mitte en in Osten Beieren snelle achtvoudige levering. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt deed verslag van Freitagmorgen 48 Einsätze en leuke Leichtverletzte. Schwerverletzte gab is nicht, in de meeste gevallen blieb es bij Blechschäden.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern was een von Donnerstagabend bis Freitagmorgen 31 wetterbedingte Einsätze ohne Verletzte. In manchen Fällen waren die wegen Schnees of herabgefallener Äste geblokkeerd. In de wijk Dingolfing-Landau bestonden dit soort wegen unwirtlichen Wetters der Unterricht en zwei Schulen absgesagt.

Auch in de regio heeft meer kracht in de vergangen Stunden schon morehrfach gekracht. Andere mensen kunnen de watervallen in Pleiskirchen, Tittmoning en Schwindegg zien.

Erstmeldung – Waarschuwing voor starkem Schneefall in der Region

Der DWD warnt am Freitag (1. Dezember) voor starkem Schneefall in Region. De waarschuwing geldt van 14.00 uur tot het einde van de dag om 20.00 uur. Eine Verlängerung is nog niet voltooid. De natweerservice wordt gebruikt voor de veiligheid van de sneeuwval met een mengtijd van 30 tot 40 uur – zonder verdere vertraging.

Deze algemene waarschuwing is bedoeld voor het gemeenschappelijke Zuid-Duitse land en de omliggende regio, vandaar de regio Rosenheim, Traunstein, Mühldorf, Altötting en het Berchtesgadener Land. Wanneer de auto op de weg staat, is uiterste voorzichtigheid geboden, zodat de wegen vrij zijn. De ervaringen van de afgelopen dagen werden gevolgd door sneeuwval en een gletsjer in de regio en in heel Beieren, inclusief verschillende overstromingen die konden optreden

nt/vs