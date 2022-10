DWD: Mildes und meist trockenes Wetter zu Wochenbeginn

Die Woche startet in Nordrhein-Westfalen mit überwiegend freundlichem Herbstwetter. Nach einem sonnigen Sonntag soll auch der Montag mit Sonnenschein beginnen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. „Erst am Nachmittag wird es mehr Wolken geben.“ Im Nordwesten ist auch etwas Regen möglich, meist bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen laut DWD-Prognose am Montag zwischen 16 und 19 Grad.