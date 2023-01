DWD gibt Gefahrenwarnung heraus – Wochenende bleibt frostig

tz Welt

Eisgefahr in weiten Teilen Deutschlands durch eiskalte Nässe. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der Winter hat Deutschland wieder fest im Griff. Frost und Regen machen die Straßen rutschig. Der DWD warnt ausdrücklich.

München – Die aktuelle Erkältungsphase hält schon seit einiger Zeit wieder an, nachdem es um Silvester frühlingshaft warm war. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nun für Freitag, 27. Januar, vor Eis und Frost in weiten Teilen Deutschlands.

DWD warnt vor Eis und Frost: „Aufenthalt im Freien und Autofahren vermeiden“ – zehn Bundesländer betroffen

Mit Baden-Württemberg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Bayern sind insgesamt sechs Bundesländer vollständig von der Abmahnung betroffen. Darüber hinaus werden auch in den südlichen Landesteilen von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen Eis- und Frostwarnungen herausgegeben. In den östlichen Bundesländern ist die Lage noch gefährlicher. Der DWD schreibt von „Glättegefahr durch Eisregen“.

Der Deutsche Wetterdienst listet die möglichen Gefahren auf: „Gefahr durch Glatteis. Handlungsempfehlungen: Aufenthalt im Freien und Fahrten vermeiden, wenn es nicht erforderlich ist, oder Verhalten im Straßenverkehr anpassen; Verzögerungen und Behinderungen einplanen.“ Die Warnung gilt bis in die Abendstunden, in einigen Mittelgebirgen sind in Staus sogar bis zu drei Zentimeter Neuschnee möglich, im Süden und in der Mitte Deutschlands gibt es stellenweise leichten Schneefall, gemischt mit Regen in niedrigen Lagen .

Auch in der Nacht zum Samstag rutschig: Wochenende bleibt kalt – Regen zu Wochenbeginn

In der Nacht zum Samstag soll es im Südosten aufgrund von etwas Schnee oder gefrierendem Nieselregen auch zu einigen Eisflächen kommen, es besteht aber auch die Gefahr, dass Eis über Nässe gefriert. Am Samstag soll es laut DWD im Süden und Südosten tagsüber noch zu leichten Schneefällen kommen, die aber auch in den Alpen und im Erzgebirge am Nachmittag zunehmend nachlassen. Die Sonne soll zeitweise im Norden scheinen. Tiefsttemperaturen sollen bei -10 Grad liegen, im Norden können es aber auch bis zu +3 Grad werden.

Am Sonntag wird das Wetter mies: In der Nordhälfte ist es meist bewölkt bis bedeckt. Es kann etwas regnen oder nieseln. Im Süden wechseln sich zum Ende des Wochenendes Sonnenschein und dichtere Wolkenfelder ab. Die Temperaturen liegen bei maximal 1 bis 6 Grad, im Süden und in den höheren Bergen kann es vereinzelt zu leichtem Dauerfrost kommen, wie der DWD schreibt. In der Nacht zu Montag wird es voraussichtlich im Norden und in der Mitte regnen.