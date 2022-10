Dwayne Johnsons Tochter Simone gibt offiziell ihr WWE-Debüt

Simone Johnson ist in das Familienunternehmen eingetreten.

In die Fußstapfen von Papa treten Dwayne Johnsonihr Großvater Rocky Johnson und ihr Urgroßvater Peter Malvia, Die 21-Jährige gab am 25. Oktober ihr WWE-Debüt und war damit die erste Wrestlerin der vierten Generation in der Geschichte des Sports.

Vorbeigehen Ava RaineSie betrat den Ring mit einer Maske und einem Umhang im Rotkäppchen-Stil, die sie beide kurz fallen ließ. „Die Liebe und Akzeptanz der [team] Das Schisma hat mir allen vorgefassten Meinungen darüber getrotzt, wer ich sein soll“, Sie sagte. „Diese Familie vervollständigt mich. Ich bin Ava Raine.“

Später huldigte sie ihren Wurzeln und teilte eine Soloaufnahme mit Twitter mit der Bildunterschrift „4 Wurzeln 1 Baum“.

Und diese Wurzeln sind stark. In den letzten drei Jahren trainierte sie im WWE Performance Center in Orlando, Florida, wo Profis es mögen John Cena und die Bella-Zwillinge gelernt, den Sport zu dominieren.