Dwayne Johnson erklärt, warum er nicht für das Präsidentenamt kandidieren wird

Tut mir leid, Amerika, Präsident Rock wird so schnell nicht im Amt vereidigt.

Nachdem ich jahrelang mit dem Gedanken gespielt habe, Dwayne The Rock Johnson erklärte, dass eine Präsidentschaftskandidatur offiziell „vom Tisch“ sei, da er sich entschieden habe, sich auf seine Familie zu konzentrieren.

„Ich liebe unser Land und alle darin“, teilte er in einem Interview mit CBS Sonntagmorgendie am 9. Oktober ausgestrahlt wurde. „Ich liebe es auch, ein Vater zu sein.“

Johnson, 50, ist Vater von drei Kindern—Simone Johnson21 mit ex Dany García und Jasmin Johnson6 und Tiana Johnson4 mit Frau Lauren Hashian. Er nannte seine Töchter seine „Priorität Nr. 1“.

„Besonders in dieser Zeit, dieser kritischen Zeit im Leben meiner Töchter“, fuhr er fort, „weil ich weiß, wie es war, unterwegs zu sein und so beschäftigt zu sein, dass ich viele Jahre wegen des Heranwachsens meiner ersten Tochter abwesend war hoch, [at] dieses kritische Alter zu dieser kritischen Zeit in ihrem Leben. Und das wird die Präsidentschaft tun.“

Er fügte hinzu: „Sicher, CEO klingt großartig, aber die Nr. 1, die ich sein möchte, ist Daddy. Das ist es.“