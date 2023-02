DW-Moderator Jaafar muss TV-Produktion im Irak wegen Drohungen abbrechen und reist zurück nach Deutschland | Mittlerer Osten | DW

Der in der arabischen Welt sehr beliebte Fernsehmoderator der Deutschen Welle, Jaafar Abdul Karim, und sein Team haben eine in Bagdad geplante Produktion wegen eindeutiger Drohungen abgesagt. Aus Sicherheitsgründen mussten die Mitarbeiter des deutschen Auslandssenders am Donnerstagmorgen kurzfristig das Land verlassen.

Abdul Karim und sein Team reisten in die irakische Hauptstadt, um eine neue Folge der Sendung „JaafarTalk“ aufzunehmen. Die Produktion soll in Kooperation mit dem irakischen Sender Al-Rasheed erfolgen. Die Deutsche Welle kritisiert den Vorfall als inakzeptablen Eingriff in die Pressefreiheit.

Erfolgreiches TV-Format in der arabischen Welt

„JaafarTalk“ ist eines der erfolgreichsten TV-Formate in der arabischen Welt. Das Wochenprogramm der Deutschen Welle behandelt auch Themen, die in der Region tabu sind. Dazu gehören Menschenrechtsverletzungen oder die fehlende Gleichberechtigung von Frauen. Laut einem Bericht des Medienmagazins „The Fix“ ist „JaafarTalk“ mit 1,4 Millionen Followern derzeit das erfolgreichste deutsche Medienprodukt auf TikTok.

Das aktuelle Programm sollte sich mit Jugendarbeitslosigkeit, politischer Partizipation und Frauenrechten befassen. Die Produktion war im Zawraa Park in Bagdad geplant. Zu Wort kamen unter anderem Vertreter der irakischen Protestbewegung und Regierungsverantwortliche. Auch rund 50 Zuschauer waren eingeladen.

Homosexualität als kontroverses Thema

Im Vorfeld der geplanten Aufnahme gab es jedoch direkte Drohungen gegen Abdul Karim. Ein irakisches Medium teilte auf Instagram ein Video, in dem es dem DW-Moderator vorwarf, mitten in Bagdad „abnormales und perverses“ Sexualverhalten verbreiten zu wollen. Außerdem wurden Ausschnitte aus früheren Sendungen von „JaafarTalk“ gezeigt, in denen es um Homosexualität ging. Der Instagram-Post forderte die irakischen Behörden direkt auf, die Aufzeichnung der geplanten Sendung zu verhindern.

Menschenleeres Set in Bagdad: Drohungen verhinderten die TV-Aufzeichnung

Abdul Karim und sein Team gerieten daraufhin zunehmend unter Druck hoher irakischer Funktionäre, berichtet der DW-Moderator. Die staatliche irakische Kommission für Kommunikation und Medien verlangte von der DW plötzlich eine Sonderdrehgenehmigung für die geplante Aufnahme, obwohl die üblichen Genehmigungen von unseren Partnern vorab beantragt und erteilt worden waren.

mit Verhaftung bedroht

Beamte des irakischen Innenministeriums trafen am Mittwochabend in dem Hotel ein, in dem Abdul Karim und sein Team übernachteten. Laut DW erklärten sie ihm, dass er ohne Sondergenehmigung nicht mehr arbeiten dürfe und bei Verstoß festgenommen werde. Die Regierung kann seine Sicherheit nicht länger garantieren.

„Es war ein willkürliches Vorgehen gegen uns“, sagte Abdul Karim. „Einen Tag vor der Ausstrahlung wurden stündlich neue Forderungen und Einschränkungen gestellt.“

DW-Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge sagte, es sei „alarmierend, wie Journalisten im Irak behandelt werden. Die Bedrohung unseres Teams und unseres Moderators Jaafar Abdul Karim durch Kräfte im Irak, die versuchen, die Meinungsfreiheit einzuschränken, ist inakzeptabel. JaafarTalk-Programm erreicht Millionen von Menschen.“ Menschen, weil die DW eine Plattform für Debatten bietet, die in der Region wichtig sind. Auch nachdem wir diese Sendung abbrechen mussten, werden wir weiter über die Entwicklungen im Irak berichten.“

Offizieller Protest

Die Deutsche Welle hat bei der irakischen Botschaft in Berlin Protest gegen die Behandlung ihrer Mitarbeiter und die Behinderung der journalistischen Arbeit eingelegt. „Diese massive Nötigung durch die offiziellen Stellen der Republik Irak ist eine beispiellose Einschränkung der Pressefreiheit“, heißt es in dem Schreiben des Senders.

Die Meinungsfreiheit ist im Irak generell massiv eingeschränkt. Im Pressefreiheitsindex der Organisation Reporter ohne Grenzen belegt das Land derzeit Platz 172 von 180 Ländern. Nach Zählungen der Organisation wurden in den vergangenen 20 Jahren fast 300 Journalisten im Irak getötet.

Vor allem schiitische Milizen haben großen Einfluss im Land, auch in der Regierung. Die bewaffneten Gruppen haben enge Verbindungen zum Regime im benachbarten Iran. Offiziell unterstehen sie dem irakischen Ministerpräsidenten, führen aber ein Eigenleben.