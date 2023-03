Een journalist van de Duitse publieke omroep Deutsche Welle in de stad Banja Luka in de autonome Servische regio in Bosnië en Herzegovina is zaterdag in het ziekenhuis opgenomen terwijl hij verslag deed van een LGBT-evenement, zei DW maandag.

DW-correspondent Ajdin Kamber deed verslag van een evenement van NGO Bosnia and Herzegovina Pride dat op korte termijn door de politie werd verboden.

Het oorspronkelijke Pride-evenement – ​​dat al tien jaar in het openbaar wordt gehouden – werd na het politieverbod verplaatst naar een alternatieve locatie. De ngo Transparency International bood haar pand aan voor het evenement. Niet alle deelnemers en journalisten werden echter op de hoogte gebracht van de wijziging.

Een groep individuen met een kap benaderde die deelnemers en journalisten op de oorspronkelijke locatie en begon hen aan te vallen. Kamber werd in het gezicht geslagen en met een fles op het hoofd geslagen, waarna hij medische hulp moest zoeken, zei DW.

Volgens Kamber greep de politie ter plaatse niet in en eindigde de aanval pas toen er meer politiepatrouillewagens arriveerden en de aanvallers ongehinderd mochten vertrekken.

De politie van Banja Luka zei dat wetshandhavers de Pride-deelnemers naar het politiebureau hadden begeleid om hun verklaringen op te nemen en nog steeds op zoek waren naar de daders.

Kamber constateert ‘ongebruikelijke’ passiviteit van de politie

Kamber zei dat hij het “vreemd” vond dat politieagenten niet ter plaatse bleven nadat ze hadden aangekondigd dat het Pride-evenement niet door kon gaan.

“Gemaskerde mannen (30-40 van hen) liepen langs de politie die helemaal niet reageerde, laat staan ​​de aanvallers tegenhield”, zei Kamber. “Ze deden niets en de politieauto’s vertrokken al snel.”

De DW-correspondent probeerde anderen te helpen die werden aangevallen. Hij kwam toen een politieauto tegen met drie agenten en vroeg hen waarom ze geen mensen hielpen.

“Ze zeiden dat ik me niet met politiewerk moest bemoeien”, zei Kamber.

“Het was ongelooflijk en ongebruikelijk voor mij dat de politie niet reageerde, hoewel ze er wel waren en op de hoogte waren gebracht dat mensen onveilig waren.”