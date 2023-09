Ein Anti-UN-Protest wurde brutal unterdrückt, nachdem Aufnahmen eines Angriffs auf einen Polizisten in den sozialen Medien veröffentlicht wurden

Mindestens 40 Menschen wurden getötet und weitere 56 verletzt, als kongolesische Truppen am Mittwoch einen Protest gegen die UN-Friedensmission MONUSCO in Goma gewaltsam unterdrückten, bestätigte die Regierung der Demokratischen Republik Kongo am Donnerstag.

Die offizielle Erklärung aus Kinshasa bezifferte die Zahl der Todesopfer auf 43, obwohl das UN-Menschenrechtsbüro angab, über Informationen zu verfügen, die darauf hindeuten, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle möglicherweise höher liegt. Nach Angaben der Behörden wurden weitere 158 Personen festgenommen.

Die Regierung hat eine militärische Untersuchung des Vorfalls eingeleitet. Berichten zufolge wurden Truppen entsandt, um die Demonstration aufzulösen, nachdem in den sozialen Medien Filmmaterial veröffentlicht worden war, das zeigt, wie Menschen in Zivil einen gefesselten Polizisten mit Stöcken und Steinen schlagen. Reuters konnte die Herkunft des Filmmaterials nicht überprüfen und die Organisatoren des Protests hatten die Teilnehmer aufgefordert, friedlich zu bleiben.









Viele der bei dem brutalen Vorgehen Verletzten seien nach dem Protest mit schweren Stich- und Schussverletzungen in der Klinik des Internationalen Roten Kreuzes aufgetaucht, sagte Niederlassungsleiterin Anne-Sylvie Linder am Freitag gegenüber Reuters. „Einige waren bereits tot, als sie ankamen„, fügte sie hinzu, während in sozialen Medien gepostete Aufnahmen zu zeigen schienen, wie Soldaten in einem LKW-Konvoi, der durch Goma fuhr, Leichen von der Straße aufsammelten.

MONUSCO veröffentlichte nach dem Massaker eine Erklärung, in der er die kongolesische Regierung aufforderte, „Führen Sie umgehend eine unabhängige Untersuchung durch und behandeln Sie die Inhaftierten menschlich und respektieren Sie ihre Rechte.“ Die Mission sagte, sie sei weiterhin besorgt über die Androhung von Gewalt und drückte den Opfern des Handgemenges ihr Beileid aus.

Bei einem ähnlichen Protest im vergangenen Jahr gegen MONUSCO, von dem die Einheimischen behaupten, dass er sie nicht vor jahrelanger Milizgewalt schützt, kamen mindestens 15 Menschen ums Leben, darunter drei UN-Friedenstruppen, als die gut bewaffneten UN-Truppen gegen Hunderte von mit Steinen und Steinen bewaffneten Zivilisten antraten Benzinbomben zerstörten und brannten die Gebäude der internationalen Mission nieder.

Dieser Protest begann in Goma und breitete sich auf Butembo aus. Ein Reuters-Reporter beobachtete persönlich, wie UN-Truppen in Goma zwei Demonstranten niederschossen, obwohl den Friedenstruppen geraten worden war, ihre Maßnahmen zur Massenkontrolle auf Tränengas und Warnschüsse zu beschränken. Einige UN-Mitarbeiter wurden nach den Protesten von 2022 in Lager unter Militärschutz verlegt, als Demonstranten ihre Häuser stürmten.

Die Jugendmission der kongolesischen Regierungspartei hat die Vereinten Nationen aufgefordert, das Land zu verlassen, da sie als wirkungslos empfunden wird. Die MONUSCO hat sich seit November 2021, als sie über 12.000 Soldaten und 1.600 Polizisten im ganzen Land stationiert hatte, etwas verkleinert, doch die Spannungen bleiben hoch, da Milizgruppen, von denen einige mit Terrorgruppen wie dem Islamischen Staat (IS, ehemals ISIS/ISIL) verbunden sind, weiterhin terrorisieren Zivilisten trotz der internationalen Präsenz, die sie abwehren sollte.